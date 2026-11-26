Se confirmó la grilla de Jesús María 2027 con artistas de folklore y cuarteto. Conocé las fechas, el lugar y los detalles de esta edición histórica en Córdoba.

La organización del Festival Internacional de Folklore y Doma de Córdoba ha oficializado la grilla completa para la edición número 61, conocida popularmente como Jesús María 2027. Este evento cultural, que se celebrará entre el 7 y el 17 de enero de 2027, consolidará su posición como una de las principales citas del verano argentino al reunir una diversa mezcla de géneros musicales y tradiciones gauchas en una programación intensa de diez noches consecutivas.

Fechas Oficiales y Contexto Histórico

La apertura formal del festival está programada para comenzar el 7 de enero de 2027 y su clausura definitiva se llevará a cabo el 17 de enero del mismo año, marcando el calendario turístico de la provincia durante diecisiete días. Esta edición histórica conmemora más de seis décadas de existencia, manteniendo la esencia que ha distinguido al evento desde sus inicios y convirtiéndolo en un pilar fundamental de la identidad cultural de la región.

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El lugar elegido para albergar esta monumental celebración es el tradicional anfiteatro al aire libre de la ciudad de Jesús María, una infraestructura icónica que ha sido el escenario de figuras legendarias durante generaciones. La proximidad geográfica de Jesús María a la capital cordobesa, capital de la provincia, juega un rol estratégico al convertir al festival en uno de los destinos de verano más accesibles y convenientes para los residentes locales y para los turistas que visitan la zona durante el mes de enero.

Mezcla Musical y Competencias Gauchas

La organización ha informado que la oferta artística superará las 60 propuestas distintas distribuidas a lo largo de las diez noches de actividades, garantizando una variedad de espectáculos que atenderán todos los gustos musicales. La nueva edición continuará con su filosofía de integración, combinando las históricas y emocionantes competencias de jineteada con una amplia cartelera que incluye a estrellas del folklore tradicional, el ritmo pegajoso del cuarteto, la popularidad de la cumbia villera y el bullicio de la música urbana contemporánea.

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Además de los conciertos masivos dentro del anfiteatro, el festival preservará su carácter ancestral mediante la realización de espectáculos ecuestres profesionales y demostraciones de destrezas gauchas que honran la tradición del campo argentino. Estas actividades de campo son esenciales para entender la profundidad cultural del evento, ya que permiten a los asistentes observar de cerca las habilidades de los jinetes y compartir momentos íntimos con las costumbres que han definido la historia de la pampa y las sierras cordobesas.

Impacto Turístico y Oferta Complementaria

El impacto económico y social del festival se extiende mucho más allá de las puertas del anfiteatro, generando un movimiento turístico significativo en toda la región circundante durante su celebración. La ciudad suele ofertar una rica diversidad de actividades paralelas que enriquecen la experiencia del visitante, incluyendo peñas folklóricas donde se puede disfrutar de la música en ambientes más pequeños y íntimos, además de ferias artesanales que exhiben el trabajo manual de creadores locales.

La gastronomía regional también se destaca como un atractivo central, con puestos y restaurantes que ofrecen platos típicos de la zona para satisfacer el paladar de los miles de personas que viajan desde diferentes puntos del país. Esta oferta complementaria permite a los turistas realizar escapadas rápidas de un solo día desde la capital, aunque la mayoría de los visitantes prefieren alojarse en la ciudad de Jesús María o en localidades cercanas para aprovechar múltiples jornadas de espectáculos y actividades sin presión de tiempo.

Información Práctica para Asistentes

Las entradas para la presente edición ya se encuentran en etapa activa de comercialización, por lo que la organización recomienda a los interesados adquirir sus boletos con anticipación para asegurar su ingreso. Esta recomendación es particularmente crítica para las noches que cuentan con la participación de artistas de gran popularidad y alta convocatoria, donde la demanda suele superar la capacidad disponible en los últimos momentos.

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Los organizadores han enfatizado la importancia de planificar con tiempo para poder disfrutar de los mejores espectáculos sin preocupaciones logísticas, ya que la afluencia de público hace que las noches estrella se agoten rápidamente. Al garantizar la compra temprana, tanto los cordobeses como los visitantes nacionales podrán asegurar su lugar para vivir una experiencia inolvidable que combina la pasión por la música y el respeto profundo por las tradiciones que hacen único a este festival en el panorama cultural argentino.