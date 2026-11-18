Nvidia acepta la renuncia de Jensen Huang tras revelar infidelidades y acceso ilegal a chips. Colette Kress asume como CEO interina ante la falta de plan de sucesión.

La compañía de semiconductores Nvidia, actualmente una de las firmas tecnológicas más valiosas del mundo, ha aceptado de manera unánime la renuncia de su ex presidente ejecutivo, Jensen Huang. Este cambio drástico en la cúpula directiva se produce tras la revelación pública de un complejo escándalo personal y ético que ha sacudido los cimientos corporativos de la empresa, poniendo fin a la era de liderazgo absoluto de Huang y marcando un punto de inflexión histórico para la organización.

Renuncia tras escándalo de chips y vida privada

El presidente de Nvidia, Harvey Jones, no pudo iniciar la presentación de resultados financieros del último trimestre sin abordar directamente el "elefante en la habitación" que afectaba a la empresa. A pesar de que los ingresos alcanzaron un récord histórico de 115.840 millones de dólares, lo que representa un aumento del 103% interanual y superó ampliamente las expectativas de Wall Street, Jones confirmó que la junta directiva rechazó la intención de reinstaurar a Huang como CEO.

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Las razones detrás de esta decisión trascienden el ámbito estrictamente financiero para adentrarse en graves acusaciones de conducta indebida. El diario The New York Times reveló que la aventura extraconyugal de Huang no fue con su esposa, sino con Alice Huang, una socia controlante de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur. Esta entidad ha sido acusada de haber accedido ilegalmente a chips de Nvidia que están sujetos a estrictas restricciones de exportación impuestas por el Gobierno de Donald Trump.

Posteriormente, la situación se complizó aún más cuando surgieron noticias sobre otro romance de Jensen Huang, esta vez con una ejecutiva de alto nivel dentro de la propia Nvidia. Ante la gravedad de los hechos, el ex CEO emitió una nota pública disculpándose únicamente por la infidelidad, evitando deliberadamente mencionar las acusaciones relacionadas con el acceso no autorizado a tecnología restringida y las implicaciones legales y comerciales asociadas.

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Impacto financiero y papel de Colette Kress

El mercado reaccionó con dureza ante la incertidumbre generada por la salida de la figura central de Nvidia. Según los cálculos realizados por Reuters, la capitalización de mercado de la empresa se redujo en aproximadamente 700 millones de dólares desde el inicio del escándalo, una cifra que podría seguir aumentando a medida que se profundice la investigación y se evalúen las consecuencias legales.

En la transición inmediata, Colette Kress ha asumido el rol de CEO interina. Su llegada ha sido descrita por algunos analistas como un "precipicio de cristal", señalando la delicada naturaleza de liderar una empresa tan crítica en la era de la inteligencia artificial sin el respaldo del fundador y la figura carismática que la impulsó. Esta interimidad subraya la urgencia corporativa de establecer planes de sucesión claros y robustos para futuros momentos de crisis.

Centralización del poder y falta de sucesión

El caso de Jensen Huang pone en evidencia los peligros inherentes a la gestión empresarial cuando se concentra todo el poder en una sola persona. Durante su mandato, Huang mantenía un estilo de liderazgo donde reportaban directamente a él 60 personas diferentes, una estructura organizativa que muchos consideraban ilógica y poco eficiente.

A pesar de esta amplia delegación teórica, Huang no realizaba reuniones individuales periódicas con sus ejecutivos, lo que generaba una dependencia extrema de su visión y toma de decisiones. Esta centralización extrema significa que la empresa carecía de liderazgos fuertes alternativos preparados para asumir el control, una carencia que se hizo evidente con su repentina salida.

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Alejandro Melamed, experto en el análisis de situaciones corporativas donde un referente único renuncia, señaló que es común que surjan situaciones de "orfanidad" institucional. Cuando existe una gimnasia diaria de centralidad en la toma de decisiones, la ausencia del líder puede generar desconcierto sobre quién tiene la autoridad final, creando un vacío de poder que la junta directiva ha intentado cubrir nombrando al CFO para que tome las riendas temporalmente.

Lecciones sobre liderazgo y continuidad

El autor Leo Piccioli, en su análisis de la trayectoria de Huang, argumenta que el CEO pasó directamente de la vida personal a fundar una empresa que se convirtió en un gigante tecnológico, lo que sugiere que no tuvo experiencia previa liderando otras estructuras de poder sólidas. Piccioli estima probable que el directorio haya pedido a Huang un plan de sucesión, pero este podría haber sido realizado a regañadientes, sin formar adecuadamente al sucesor ni dejar claro el proceso.

La transición de liderazgo no tiene por qué ser tumultuosa ni generar efectos devastadores en el mercado, incluso cuando ocurre de manera abrupta. Las empresas que planifican estas transiciones con anticipación, considerando la salud y la continuidad del negocio, logran cambios más ágiles y menos costosos. El ejemplo contrario de Huang sirve como un recordatorio crítico de que un CEO debe trabajar activamente para volverse innecesario, delegando poder y responsabilidad real para asegurar la perdurabilidad de la organización más allá de su figura.