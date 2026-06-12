Jennifer Lopez revela sus géneros favoritos y su peor película

La actriz y cantante Jennifer Lopez reveló cuáles son sus géneros favoritos y apuntó contra una película que no logró conectar emocionalmente con la propuesta. Durante la entrevista también comparó esta situación con su relación histórica con las películas de terror, un género que tradicionalmente evitó porque no disfruta sentir miedo mientras mira una película.

Le pidieron a Jennifer Lopez que eligiera la peor película que vio en su vida y sorprendió con su respuesta y su justificación. Suele ser noticia más por cuestiones de su vida privada que por sus hitos artísticos.

Sin embargo, esta semana su nombre trepó a los principales medios por otro motivo: la actriz reveló cuáles son sus géneros favoritos y apuntó contra una película que no logró conectar emocionalmente con la propuesta. Durante la entrevista también comparó esta situación con su relación histórica con las películas de terror, un género que tradicionalmente evitó porque no disfruta sentir miedo mientras mira una película





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