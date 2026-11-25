La puertorriqueña Jennifer Barreto fue coronada Miss Universo 2026 durante la gala del 75 aniversario en el Coliseo José Miguel Agrelot. Descubra los detalles, las finalistas y los premios económicos asociados al certamen.

La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, se proclamó ganadora del certamen Miss Universo 2026 durante una emotiva ceremonia celebrada en el estadio Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan. La modelo y ex tripulante de cabina asumió la corona en un evento que marcó el 75° aniversario, conocido como el aniversario diamante, de la competición internacional de moda más importante del mundo. La final contó con la participación de 116 candidatas procedentes de diversos países y territorios, consolidando una competencia con una notable presencia latinoamericana entre las 30 finalistas.

Mecánica del evento y finalistas

El proceso de selección siguió una estructura rigurosa que comenzó con la revelación de las primeras 15 modelos. Este grupo preliminar incluyó a las representantes de Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Ecuador, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Puerto Rico e Israel. Posteriormente, otras 15 concursantes, entre las que se encontraban Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y Nicaragua, también avanzaron. Tras una ronda de desfile en traje de baño, el número de participantes se redujo a las 30 modelos que continuaron en la instancia final.

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Clasificación a traje de noche y corona

La competencia se intensificó con la ronda de traje de noche, donde doce candidatas lograron clasificarse para la última fase. El grupo compuesto por Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia demostró la alta calidad del desfile. De este elenco se desprendieron las cinco finalistas que disputaron el título. La reina saliente, Miss Universo 2025, apareció en la pasarela al final de la gala, luciendo una banda con la leyenda "Viva Cristo Rey" antes de entregar la corona a su sucesora oficial.

Reemplazo y contexto de las participantes

Jennifer Barreto asumió el lugar que inicialmente correspondía a Tamara Rogouski, quien se retiró de la competencia por motivos personales. El relevo en la delegación argentina se llevó a cabo de acuerdo con el orden de clasificación del concurso nacional, donde Pereyra había sido designada como primera finalista. Esta dinámica refleja la flexibilidad organizativa del certamen para mantener el equilibrio geográfico y competitivo de las 116 concursantes que participaron en la edición de este año en la capital puertorriqueña.

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Beneficios económicos y reconocimiento

Aunque la Organización Miss Universo no confirmó públicamente las cifras oficiales ni las condiciones económicas específicas para la ganadora de 2026, medios internacionales y entidades vinculadas han informado sobre los compensaciones habituales. Se estima que el paquete incluye 250.000 dólares y una asignación mensual de 50.000 dólares. Parte de estos recursos está destinada a financiar los desplazamientos, las apariciones públicas y las actividades que la ganadora debe realizar como embajadora internacional del certamen.

Valor profesional y legado del título

Además de la compensación financiera directa, el título otorga acceso a servicios profesionales de estilismo y oportunidades comerciales vinculadas con marcas y patrocinadores globales. Estas cifras corresponden a estimaciones basadas en publicaciones de ediciones anteriores, como la de Fátima Bosch, pero consolidan la relevancia del premio en la industria del entretenimiento. El evento en San Juan no solo coronó a Jennifer Barreto, sino que reafirmó el estatus del certamen como una plataforma clave para el desarrollo profesional de las mujeres participantes.