Jennie Garth revela detalles íntimos de su vida y romances en 'Beverly Hills, 90210'

La actriz Jennie Garth, famosa por su papel en la serie 'Beverly Hills, 90210', comparte revelaciones sobre sus romances y rivalidades en sus memorias 'I Choose Me'. La actriz habla sobre su relación con Luke Perry, su supuesta rivalidad con Shannen Doherty y su visión del amor influenciada por su personaje.

Un solo programa televisivo catapultó su nombre y su imagen a la fama mundial. Aunque nunca dejó de trabajar en el mundo del espectáculo, el icónico personaje que interpretó durante una década en esa serie, sigue siendo un capítulo crucial en su trayectoria y en su vida personal. Posiblemente por esta razón, Jennie Garth le dedica una considerable porción de su nueva autobiografía, titulada 'I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention'.

En este libro de memorias, que se lanzó a la venta el 14 de abril en Estados Unidos, Garth relata los desafíos que enfrentó al compaginar tramas complejas en 'Beverly Hills, 90210' con su crecimiento personal. Por supuesto, también aborda los numerosos rumores que han circulado desde la década de los 90, incluyendo su supuesta rivalidad con Shannen Doherty y sus romances apasionados con Luke Perry y Jason Priestley. Con motivo del lanzamiento de su libro, la actriz concedió una extensa entrevista a la revista People, donde confesó: 'Creo que Luke fue mi primer amor verdadero. Me era difícil distinguir entre los sentimientos de Kelly, mi personaje, y los míos. Sentía celos hacia todas las estrellas invitadas con las que Perry coqueteaba. Mirando ahora hacia atrás, pienso: 'Eras como cualquier otra chica del mundo: todas lo imaginaban como su primer amor verdadero’’, señaló entre risas. 'Todos pensaban que era mi primer amor verdadero. Pero la verdad es que era confuso. A veces todo se volvía un poco borroso. Había muchas conversaciones y momentos íntimos entre estos dos personajes, y creo que me dejé llevar y me permití pensar que era real', reveló. Aun así, afirmó: 'Sigo creyendo que había algo genuino entre nosotros. Teníamos una relación muy especial'. En su libro, describe sus besos prolongados y sus caricias afectuosas: 'Cuando Kelly se enamoraba de Dylan, yo me enamoraba de Luke', explicó. Asimismo, aseguró que la relación no terminó cuando la serie finalizó en el año 2000, pero su amor por Luke se fue diluyendo a medida que la realidad se imponía. 'Toda esa confusión se desvaneció para mí, porque él se casó y yo me casé, y nos hicimos muy buenos amigos. Y eso fue solo un sueño tonto. Pero mi yo adolescente realmente lo creyó', indicó la actriz.\Cuando Perry falleció a causa de un derrame cerebral a los 52 años en 2019, Garth experimentó un profundo dolor. 'La pérdida de Luke me conmovió profundamente. Me sentí paralizada, incapaz y sin ganas de hablar. Era demasiado difícil de comprender, demasiado devastador para aceptar', escribió en sus memorias. Garth, quien actualmente tiene 54 años, es madre de tres hijas producto de su matrimonio con su exesposo Peter Facinelli, de quien se divorció en marzo de 2012, después de 11 años de matrimonio. Tres años después, volvió a casarse con el actor Dave Abrams. Sin embargo, la actriz reconoció que la historia de su personaje tuvo un impacto significativo en su propia percepción sobre el amor. 'Tuvo un gran impacto en mi visión del amor y las relaciones. Kelly se vio envuelta en muchos triángulos amorosos. E incluso Brandon (Priestley) terminó siéndole infiel a Kelly. ¡Precisamente Brandon Walsh! Así que recibí muchos mensajes de que 'amar es arriesgado, es peligroso amar a alguien'. Por eso, viví mi vida con mucha cautela en el ámbito de las relaciones. Hasta que descubrí que eso tampoco me funcionaba a mí', explicó. Aunque Kelly Taylor y Brandon Walsh mantuvieron una fuerte conexión amorosa, la relación entre los actores que los interpretaban, al parecer, fue diferente. A pesar de que se insinuó en repetidas ocasiones que vivieron un romance fugaz y apasionado durante el rodaje de la serie, la actriz asegura que su relación con Priestley fue 'estrictamente profesional'. 'Nunca nos besamos fuera de cámara. Él y yo somos muy unidos. Somos como hermanos. Nos queremos muchísimo, pero no, la pasión era exclusiva de Brandon y Kelly', añadió.\En cuanto a su famosa rivalidad con Shannen Doherty, quien interpretaba a Brenda Walsh en la serie, Garth admitió que fue real y que con el tiempo se arrepintió de ello. 'Creo que ambas estábamos en la misma situación, realmente en el centro de atención, y nuestros personajes fueron escritos para ser rivales', explicó la actriz. Y agregó: 'Eso se reflejó en los medios de comunicación, en la audiencia y, posteriormente, en la percepción que el mundo tenía de nuestra relación. Y eso, a su vez, fue confuso para nosotras, creo'. 'Me da vergüenza decirlo, pero el otro día estaba mirando una revista Teen Bop, viendo fotos antiguas, y vi una página que decía: ‘Oh, Jennie Garth, una vida estupenda, valores del Medio Oeste. ¡Qué encanto!’, y luego di vuelta la página y decía: ‘Únete al club de fans de ‘Odio a Brenda’. Y entonces me di cuenta de que no éramos solo nosotras. Esta energía nos llegaba de todas partes y nos enfrentaba a la una con la otra', reveló. 'Me di cuenta de lo terrible que fue, de lo terrible que fue ponernos en esa situación. Nadie nos guiaba. Nadie recibía terapia entonces. Nadie hablaba con nosotros sobre las cosas. Simplemente nos las arreglábamos solas', reflexionó. Y añadió: 'Estábamos haciendo lo mejor que podíamos'





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