Jemer publica diez preguntas clave para evaluar inversiones en IA

Jemer, empresa de adopción tecnológica, lanza una guía de diez interrogantes que ayudan a directivos a decidir si y cómo invertir en proyectos de inteligencia artificial.

Jemer, firma especializada en adopción tecnológica, ha publicado una lista de diez preguntas que todo directorio debe hacerse antes de invertir en un proyecto de inteligencia artificial. La guía, presentada en el Foro de Inversiones 2026 junto a BYMA y Quantex, busca que dueños, directivos y gerentes evalúen dónde puede aportar valor la IA y qué necesita la organización para aprovecharla.

Preguntas que definen la oportunidad de negocio

El documento destaca que crecer puede significar atender más clientes con la capacidad disponible, mejorar la rentabilidad o desarrollar una nueva propuesta de valor. La dirección debe vincular la inversión con una prioridad concreta y explicar por qué merece recursos ahora. Darío Samban, director de Operaciones y cofundador de Jemer, enfatiza que definir el resultado esperado permite elegir dónde concentrar recursos y cómo reconocer una mejora.

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Jemer clasifica las herramientas de IA en tres categorías: Ejecutar, Diferenciar e Innovar. Las de Ejecutar mantienen el negocio funcionando hoy, como el sistema de gestión, la infraestructura o la seguridad; las de Diferenciar generan ventaja competitiva, por ejemplo al conocer mejor al cliente o automatizar procesos propios; y las de Innovar buscan crear nuevas oportunidades de mercado.

Importancia de la integración y calidad de datos

Franco Bostico, director de Tecnología y cofundador de Jemer, subraya que la integración de sistemas y la calidad de los datos son aspectos fundamentales para implementar soluciones de inteligencia artificial. Según McKinsey & Company, más de dos tercios de las empresas de mejor desempeño señalan a los datos como el principal obstáculo para aprovechar la IA, y solo el 7% de las empresas logró escalarla por completo.

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El proyecto necesita un responsable del área de negocio que participe desde el diseño, acuerde prioridades y pueda modificar la forma de trabajar. Junto con el equipo técnico y los usuarios, debe definir cómo se evaluarán los resultados y quién resolverá los bloqueos.

Capacitación y adaptación de equipos

Julieta Murillas, responsable de Innovación y Crecimiento de Jemer, explica que la adopción de nuevas tecnologías requiere acompañar a los equipos y adaptar los procesos de trabajo. Mariano Mascarelli, responsable de Ingeniería de Jemer, añade que el equipo debe entender cómo cambia su trabajo, cuándo puede apoyarse en la herramienta y cómo cuestionar sus resultados. La capacitación, el tiempo para practicar y un espacio para señalar problemas son esenciales.

Jemer ofrece soluciones listas para usar, como la IA que ya incluyen las herramientas de oficina o de gestión de clientes; soluciones configurables, como asistentes y agentes entrenados con información propia; y desarrollos a medida, integrados a los sistemas de la empresa. Cada nivel exige distinto esfuerzo, equipo y presupuesto, mantenimiento incluido. Ninguno es mejor en sí mismo: el adecuado depende de la madurez de la empresa y del beneficio esperado.

Próximos pasos y compromisos

Agustín Álvarez, CEO y cofundador de Jemer, concluye que preparar una propuesta, aprobar un precio y asumir un compromiso con un cliente tienen consecuencias diferentes. La empresa debe definir qué puede hacer el sistema por sí solo, cuándo necesita autorización y cómo se corrigen los errores. El Foro de Inversiones 2026 servirá como plataforma para que las empresas evalúen sus necesidades y establezcan alianzas estratégicas con Jemer y sus socios tecnológicos.