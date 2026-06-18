Jefe de Gabinete confirmó costo de obra en country Indio Cuá

El jefe de Gabinete, Matías Tabar, confirmó que el costo total de la obra en la propiedad del jefe de Gabinete fue de US$245.000. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero le pidió a Tabar que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación del origen de fondos por compra de dólares 2024/2025 y confirmaciones societarias.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Matías Tabar, confirmó que el costo total de la obra en la propiedad del jefe de Gabinete fue de US$245.000.

También reconoció que recibió un anticipo del pago en dólares y en efectivo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero le pidió a Tabar que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación del origen de fondos por compra de dólares 2024/2025 y confirmaciones societarias.

Marcela Pagano presentó una denuncia ante el juez en la que acusa a Adorni de utilizar sus vínculos en el poder para disuadir a los testigos y comprometer la libre y veraz declaración que la ley procura asegurar. El jefe de Gabinete sostuvo que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por el funcionario y se realizó en dos etapas.

También brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, comprada a un precio de US$245.000. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito sigue en curso y se espera que se presenten más pruebas y declaraciones de testigos. La situación patrimonial de los funcionarios involucrados sigue siendo objeto de investigación y se espera que se presenten más detalles sobre los arreglos y la mano obra de la casa del jefe de Gabinete





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enriquecimiento Ilícito Jefe De Gabinete Country Indio Cuá Obra Costo Justificación Del Origen De Fondos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El jefe de Gabinete sigue adelante con su actividad a pesar de la investigaciónEl funcionario libertario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, sigue adelante con su actividad y se presentará ante el Senado para informar sobre la marcha del Gobierno.

Read more »

Barrios de Pie instala olla popular y recoge firmas contra el jefe de Gabinete AdorniEl movimiento social peronista Barrios de Pie realizó una protesta frente a una propiedad del jefe de Gabinete, en Caballito, con una olla popular y recolección de firmas para pedir su despido del Gobierno. La manifestación, custodiada por la Policía Federal, incluyó carteles y una bandera del movimiento. Los organizadores anunciaron que la campaña se extenderá a todo el país.

Read more »

Legisladores cuestionan la continuidad del jefe de Gabinete en ArgentinaEl debate sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se intensificó en la Cámara de Diputados. Mientras algunos legisladores cuestionan sus explicaciones sobre el origen de parte de su patrimonio, otros relativizan la controversia y sostienen que el jefe de Gabinete debería apartarse del cargo antes de enfrentar una eventual interpelación legislativa.

Read more »

Hermano del jefe de Gabinete corrige su declaración jurada por herencia y deudaFrancisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, presentó una nueva rectificación de su declaración jurada patrimonial tras una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La justicia analiza su evolución patrimonial desde diciembre de 2023 y recopila documentación de sus cargos en la administración pública.

Read more »