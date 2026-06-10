Jefe de Gabinete admite evadir impuestos durante dos años y medio como funcionario

El jefe de Gabinete, Santiago Adorni, admitió que estuvo evadiendo impuestos durante los dos años y medio que lleva como funcionario público, primero como vocero y ahora como jefe de Gabinete. La jugada no afecta la causa por el enriquecimiento ilícito, pero en la justicia advierten que eso no lo libera de la investigación penal por enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete admite que estuvo evadiendo impuestos mientras era funcionario. La jugada no afecta la causa por el enriquecimiento ilícito, pero en la justicia advierten que eso no lo libera de la investigación penal por enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete presentó la solicitud ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) este miércoles. Su esposa Bettina Angeletti lo había hecho el 31 de mayo la solicitud, según el periodista Hugo Alconada Mon. La norma permite declarar activos en negro sin sanciones penales y ya fue utilizada por otros acusados de corrupción como Lázaro Báez.

La presentación de Adorni ante ARCA implica que estuvo evadiendo impuestos durante los dos años y medio que lleva como funcionario público, primero como vocero y ahora como jefe de Gabinete. Más allá de lo escandaloso que resulte esa admisión, la adhesión al régimen de inocencia fiscal por parte de Adorni y su esposa solo implica un atenuante para la cuestión impositiva pero no los exime de la investigación por enriquecimiento ilícito.

La 'Ley de inocencia fiscal' probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país





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