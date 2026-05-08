Jeep refuerza su propuesta comercial con descuentos y financiamiento a tasa 0 en mayo

Las automotrices han estado desplegando estrategias comerciales agresivas este año, luego de que el sector registrara una leve caída en las ventas en el primer cuatrimestre. Jeep, una marca líder en el mercado, ha mantenido promociones y ofertas de financiamiento a tasa 0 para facilitar el acceso a sus modelos. Algunos de sus modelos más populares, como el Renegade Longitude, Renegade Serie S, Compass Blackhawk y Commander Limited, han sido promocionados con descuentos y financiamiento a tasa 0.

Las automotrices vienen desplegando este año estrategias comerciales agresivas luego de que el sector registrara en el primer cuatrimestre una leve caída del 5,7% en las ventas.

En ese contexto, y con el objetivo de sostener el ritmo de patentamientos (o incluso superar los niveles de 2025, que había sido un buen año para la actividad), varias marcas decidieron mantener promociones y ofrecer bonificaciones. En ese escenario se ubica Jeep, una firma que durante mayo reforzó su propuesta comercial con precios especiales, líneas de crédito a tasa 0 y distintas herramientas para facilitar el acceso a toda su portfolio local.

La marca de las siete ranuras ofrece para todos sus modelos una financiación a tasa fija 0 a 12 meses para montos de hasta $24.000.000, además de otra alternativa también a tasa 0 en 18 meses, con un tope financiable de $18.000.000. En paralelo, Jeep mantuvo durante mayo distintas bonificaciones sobre algunos de sus modelos más importantes.

Entre ellos aparecen el Renegade Longitude, el Renegade Serie S, el Compass Blackhawk y el Commander Limited, todos con precios promocionales en la red oficial de concesionarios. Estos modelos cuentan con una línea especial de financiación que permite acceder a montos de hasta $28.000.000 a 18 meses con tasa fija 0, en una estrategia orientada a sostener el nivel de ventas en uno de los segmentos más competitivos del mercado local.

Las bonificaciones informadas con alternativas de financiación son las siguientes: Jeep Renegade Longitude: $43.500.000 (rebaja de $7,4 millones respecto del precio de lista) Jeep Renegade Serie S: $44.500.000 (rebaja de $7,5 millones respecto del precio de lista) Jeep Compass Blackhawk: $64.300.000 (rebaja de $8,6 millones respecto del precio de lista) Jeep Commander Limited: $59.900.000(rebaja de $8,6 millones respecto del precio de lista) Porcentualmente, estas bonificaciones alcanzan hasta un 14,6%, siendo el Renegade Longitude el modelo con el mayor descuento relativo. Por otro lado, estos tres modelos además cuentan con una financiación especial de hasta $28.000.000 con una tasa 0 y en un plazo de 18 meses.

A su vez, Jeep continúa ofreciendo préstamos UVA con tasa 0 a 12 meses y montos de hasta $30.000.000, además de otras alternativas que permiten financiar hasta el 80% del valor del vehículo, ampliando así las opciones disponibles para distintos perfiles de clientes en la Argentina.

Lista de precios de Jeep de mayo 2026 Jeep Renegade Sport: $46.340.000 Jeep Renegade Longitude: $50.910.000 Jeep Renegade Serie S: $52.060.000 Jeep Renegade Willys: $57.350.000 Jeep Compass Sport: $56.050.000 Jeep Compass Limited Plus: $59.640.000 Jeep Compass Serie S: $60.210.000 Jeep Compass Blackhawk: $72.930.000 Jeep Commander Limited: $68.500.000 Jeep Commander Overland: $83.230.000 Jeep Commander Blackhawk: $83.950.000 Jeep Wrangler Rubicon 2 puertas: US$85.900 Jeep Wrangler Rubicon 4 puertas: US$89.900 Jeep Gladiator Overland: US$108.400 Jeep Gladiator Rubicon: US$117.500 Jeep Grand Cherokee Limited: US$133.70





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jeep Promociones Financiamiento A Tasa 0 Descuentos Modelos Populares Financiamiento Especial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las razones por las que hasta las crisis juegan a favor de los autos chinosEn Costa Rica y otros países, más personas compran vehículos eléctricos para evitar el impacto de los precios del combustible

Read more »

Qué dice la psicología de las personas indiferentes a las opiniones ajenasLos expertos en salud mental estudiaron de cerca este comportamiento humano en sociedad para dirimir si es desinterés o hay una patología detrás

Read more »

Qué pasa con las deudas pendientes de las tarjetas de crédito cuando fallece el titularEl Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) tiene una protección clave que pocos conocen.

Read more »

Platón: “Las piedras más grandes no pueden quedar bien asentadas sin las más pequeñas”El filósofo griego se destacó por sus frases célebres que, en la actualidad, aún siguen resonando para dar ejemplos o armar metáforas

Read more »