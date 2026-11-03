Javier Milei y UIF flexibilizan controles bancarios ante crisis de divisas y riesgo país en 829

La resolución 144/2026 de la UIF permite ingresos de dinero sin declarar para sostener al peso. El riesgo país alcanza 829 puntos pese al récord comercial de 21.198 millones.

La presidencia de la República Argentina, encabezada por Javier Milei, implementó medidas extraordinarias para fortalecer la oferta de divisas en medio de una fuerte presión sobre el tipo de cambio. La Unidad de Información Financiera (UIF) promulgó la Resolución 144/2026, una normativa que elimina los controles estrictos de origen de fondos para nuevos ingresos bancarios, con el objetivo explícito de aumentar las reservas del Banco Central.

Resolución UIF elimina controles de origen

La autoridad antilavado estableció un régimen especial de debida diligencia simplificada a partir de este martes, permitiendo la incorporación de dinero previamente no declarado al sistema financiero formal. El artículo 15 de la norma indica que las entidades bancarias ya no estarán obligadas a solicitar documentación que acredite la actividad económica del cliente, su patrimonio o el origen específico de los fondos depositados.

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Esta inversión lógica tradicional busca reducir la fricción para nuevos aportes de capital. El artículo 19 añade que la aplicación injustificada de medidas inconsistentes con el perfil de riesgo podría ser sancionada por la UIF. La normativa afecta directamente a la Declaración Jurada Simplificada, facilitando la entrada de capitales sin verificación exhaustiva.

Conflicto con estándares internacionales del GAFI

La flexibilidad regulatoria genera tensión con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización que Argentina integra desde el año 2000. Aunque el GAFI permite procedimientos simplificados en casos de bajo riesgo fundado, sus recomendaciones exigen identificar al cliente y monitorear operaciones para prevenir el lavado de dinero.

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La urgencia del Gobierno responde a la necesidad de Javier Milei de sostener el ancla principal de su programa antiinflacionario: el tipo de cambio. La confianza financiera deteriorada dificulta conseguir divisas a pesar de un escenario comercial históricamente favorable. La administración busca estabilizar el precio del dólar frente a la demanda persistente del sector privado.

Récord comercial y freno al endeudamiento

Entre enero y septiembre, Argentina acumuló un superávit comercial de 21.198 millones de dólares, muy superior a los 6.046 millones del mismo período de 2025. Las exportaciones crecieron un 21,6% interanual hasta alcanzar los 77.267 millones de dólares, mientras las importaciones retrocedieron un 2,5% hasta los 56.069 millones.

En septiembre, las exportaciones superaron por primera vez los 10.000 millones de dólares mensuales, alcanzando los 10.036 millones con un aumento del 23,5% interanual. Este resultado generó un superávit mensual de 2.976 millones de dólares, el mayor registrado para un mes de septiembre desde el inicio de la serie estadística en 1990.

A pesar de la abundancia de dólares comerciales, existe un desagüe financiero que impide llenar las reservas. La demanda de divisas por parte de personas físicas superó los 3.100 millones de dólares por pagos con tarjeta y compra de billetes. Además, el endeudamiento externo de provincias y empresas perdió impulso, con colocaciones reducidas a la mitad el último mes.

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Crisis de liquidez y máximo riesgo país

El riesgo país volvió a ubicarse en 829 puntos básicos, marcando un nuevo máximo anual y duplicando el valor registrado en los mínimos de julio cuando rondaba los 400 puntos. Este indicador refleja la desconfianza de los inversores sobre la capacidad argentina para pagar compromisos externos en divisas.

Las provincias no lograron concretar nuevas emisiones en octubre, evidenciando el cierre de la canilla de financiamiento externo. La disponibilidad de préstamos privados quedó condicionada por el deterioro de las condiciones financieras globales. El Gobierno enfrenta la paradoja de sostener el tipo de cambio con reservas decrecientes frente a la mayor bonanza comercial de la última década.