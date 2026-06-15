Javier Milei y sus medidas: tensiones con la oposición dialoguista y una interna en el Gobierno

El presidente Javier Milei ha generado una interna en el Gobierno y tensiones con la oposición dialoguista debido a sus medidas. En el marco de su cumpleaños número 70, el mandatario intentó evitar un festejo desmedido, pero finalmente se llevaron a cabo tres celebraciones, una de ellas en un hotel del barrio de Congreso. En este evento, la presencia de la invitada estelar, la líder de la oposición dialoguista, demostró que las relaciones con el jefe de gabinete siguen en buenos términos, a pesar de las tensiones previas. Esta semana se definirá si se habilita una sesión impulsada por la oposición para activar el tratamiento de los proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete en la causa Vialidad. El mandatario criticó las políticas de la administración libertaria en términos de impuestos y el ministro le respondió en alusión a las elecciones presidenciales del próximo domingo.

El presidente Javier Milei ha generado una interna en el Gobierno y tensiones con la oposición dialoguista debido a sus medidas. En el marco de su cumpleaños número 70, el mandatario intentó evitar un festejo desmedido, pero finalmente se llevaron a cabo tres celebraciones, una de ellas en un hotel del barrio de Congreso.

En este evento, la presencia de la invitada estelar, la líder de la oposición dialoguista, demostró que las relaciones con el jefe de gabinete siguen en buenos términos, a pesar de las tensiones previas. Esta semana se definirá si se habilita una sesión impulsada por la oposición para activar el tratamiento de los proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete en la causa Vialidad.

El mandatario criticó las políticas de la administración libertaria en términos de impuestos y el ministro le respondió en alusión a las elecciones presidenciales del próximo domingo





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