Javier Milei y sus medidas: nuevo giro de un mil millones de dólares del FMI y bajada de las retenciones al agro

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció nuevas medidas económicas, entre ellas, un nuevo giro de un millar de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la baja de las retenciones al sector agroindustrial. Milei también reiteró su postura sobre la presión tributaria y manifestó que la misión del Gobierno es achicar el Estado para doblegar sus impuestos.

Javier Milei y sus medidas, en vivo: el nuevo giro millonario del FMI y la baja de las retenciones al agro . El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios Los que hacen las cuentas en serio ven que este programa es consistente, dijo Milei tras el anuncio del FMI y sostuvo que ‘los tipos que hacen las cuentas en serio ven que este programa es mucho más consistente que los que quieren que al país le vaya mal’.

En otro tramo de su discurso, consideró que ‘no es el Estado presente el que genera riqueza, sino el mercado presente’





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Javier Milei FMI Cotización Oficial A 50 Pagado Al Contado Retenciones Al Agro Tipo Cambiario Decisiones Del Presidente Economía Finanzas Patrimonial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: 'Sí, le mienten', la cruda frase de un exaliado sobre el Presidente en medio de la interna entre Karina Milei y Santiago CaputoSe trata de Ramiro Marra, exlegislador porteño por La Libertad Avanza, quien publicó un duro posteo en redes sobre la fuerte disputa dentro de la cúpula del Gobierno.Seguí todas las novedades sobre las medidas del gobierno de Javier Milei en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

Read more »

Javier Milei en la guerra interna, Macri acusa de liderazgo emocional y ataca gobernabilidadEl expresidente Alberto Hartwell Macri hace duros cuestionamientos al estilo de liderazgo de Javier Milei, en el ambiente interno del Frente de Todos y luego combina elogios a las reformas libertarias y críticas al Gobierno nacional en un panel con un exvicepresidente de Uruguay.

Read more »

El FMI tratará hoy la revisión del acuerdo para destrabar el giro de 1.000 millones de dólaresEl FMI destacó una vez más el ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei y su decisión de sostener el ancla fiscal.

Read more »

Javier Milei anunció más bajas en las retenciones a la exportación de trigo, cebada y sojaLo hizo durante un discurso que brindó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y anticipó que los derechos de exportación que paga el agro seguirán bajando “de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos”.

Read more »