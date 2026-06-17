Javier Milei y sus medidas en vivo: un año de prisión domiciliaria para Cristina Kirchner y el oficialismo resguarda a Adorni

El presidente Javier Milei enfrenta desafíos en política exterior, economía y conflictos sociales mientras Cristina Kirchner cumple un año de detención domiciliaria y el oficialismo defiende a sus funcionarios. Sigue el minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios.

El presidente Javier Milei continúa con su agenda de gobierno mientras enfrenta múltiples desafíos políticos y económicos. En los últimos días, la Administración Milei ha trabajado intensamente para contener una escalada en las tensiones internacionales, especialmente con aliados históricos, luego de que el presidente argentino se mostrara crítico con la decisión de Estados Unidos de poner fin a la guerra con Irán sin consultar previamente a Buenos Aires.

Este episodio refleja la complejidad de la política exterior del gobierno, que busca mantener relaciones estratégicas mientras defiende la soberanía nacional. Paralelamente, el jefe de Gabinete ha estado activo en reuniones con legisladores y funcionarios de Balcarce 50 para asegurar el apoyo necesario en el Congreso, donde se discutenseveral proyectos clave para el futuro económico del país. En el plano judicial, la vicepresidenta Cristina Kirchner cumple un año de prisión domiciliaria en su residencia de Recoleta.

Su situación judicial, vinculada a causas de corrupción, sigue generando impacto tanto en la política interna como en la opinión pública. El círculo cercano a la exmandataria analiza cuál podría ser su "salida política" tras este período, considerando que el delito de enriquecimiento ilícito sigue bajo investigación.

Durante este año, Cristina ha mantenido una baja exposición pública, aunque recientemente se la vio en el balcón de su vivienda durante el funeral de Taty Almeida, una de las Madres de Plaza de Mayo. Su estado anímico, según allegados, se mantiene estable, aunque la presión constante de los procesos judiciales y la división interna del peronismo generan incertidumbre sobre su rol futuro. El gobierno de Milei también enfrenta críticas desde el sindicalismo.

Pablo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), reapareció en un acto gremial con fuertes declaraciones contra el oficialismo. Moyano calificó de "traidores" a los legisladores peronistas que apoyaron la reforma laboral y urgió a la CGT a activar un plan de lucha contra las medidas del Ejecutivo.

"Han tenido tres estrategias, de las cuales dos le fallaron, por lo que queda la calle", afirmó el sindicalista, quien además cargó contra el vocero presidencial, Adorni. Este enfrentamiento refleja el creciente descontento social frente a la política económica de ajuste. Mientras tanto, el senado debate una reforma que flexibiliza la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que ha generado preocupación en sectores que defienden la soberanía sobre recursos hídricos y naturales.

Los obispos, por su parte, han pedido un "marco jurídico razonable" para los alquileres, mostrando que la Iglesia también entra en el debate social. En el ámbito financiero, el riesgo país argentino se ha mantenido entre 550 y 600 puntos básicos, según datos de la mayor parte de la administración Milei. Esto encarece el crédito externo para el Estado y las empresas, pues los mercados internacionales perciben un alto grado de riesgo.

El gobierno busca normalizar la economía y abrir el acceso al financiamiento internacional, pero la volatilidad política y las disputas internas dificultan este objetivo. La designación del hijo del presidente de la Corte Suprema como juez en un tribunal de Santa Fe generó recelos en la oposición, que denuncia un supuesto avance oficialista sobre el Poder Judicial.

Por otro lado, se conoció un pacto histórico entre Estados Unidos y Argentina en 2007 para deportar a un militar argentino, un tema que hoy resurge en el debate público. En síntesis, el año de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y la ofensiva del oficialismo para proteger a figuras como Adorni marcan un escenario de alta tensión. El gobierno de Milei intenta equilibrar la agenda económica con la diplomática, mientras lidia con la oposición interna y externa.

La calle, los sindicatos y la Iglesia católica emergen como actores clave en un contexto donde la justicia, la economía y la política se entrelazan de manera compleja





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