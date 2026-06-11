Javier Milei, el Presidente, y la funcionaria Manuel Adorni, en una entrevista, explicaron su declaración jurada y su accionar. Milei criticó a Adorni por su accionar y sus explicaciones, mientras que Adorni ironizó sobre los dichos del exvocero. Además, se refirió a la reunión con cámaras de transporte y las críticas de la oposición.

Javier Milei y sus medidas, en vivo: la explicación de Adorni de su declaración jurada y el respaldo de Milei. La funcionaria definió como una ‘vergüenza’ su accionar y sus explicaciones e ironizó sobre los dichos del exvocero: ‘Minutos después de la entrevista, un usuario llamado Gero indicó en sus redes sociales que este miércoles era su cumpleaños.

‘Lo único que me faltaría para culminar este día tan lindo es que la vicepresidente me desee una cascada de éxitos para esta nueva etapa de mi vida’, escribió. En ese sentido, Villarruel respondió y le deseó feliz cumpleaños al usuario y una, en referencia a la que se descubrió que Manuel Adorni construyó en el marco de la remodelación de la casa situada en el country, se reunirá este jueves a las 11 con las cámaras de transporte de jurisdicción nacional, en la continuidad de una serie de encuentros que vienen llevándose a cabo cada 15 días para discutir cuestiones del sector como subsidios y tarifas, según pudo saber.

Máximo Kirchner cuestionó las condiciones de la prisión domiciliaria de su madre: ‘Están jugando con cosas que no tienen repuesto’ y no imaginan después la magnitud de las respuestas populares.

Además, se refirió al caso de presunto incremento patrimonial del jefe de Gabinete, respecto a las condiciones de detención en las que se encuentra Cristina Kirchner, el diputado nacional indicó, en una entrevista en C5N, que un informe del Consejo de la Magistratura señala que ‘narcotraficantes y genocidas tienen mucho más espacio de visitas que la expresidenta votada dos veces por el pueblo argentino’ y lo adjudicó a un intento de humillarla y a una situación de ‘abuso de poder’ del ministro de la Corte Suprema de Justicia, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, ahorraron en negro y que ocultaron ingresos por medio millón de dólares.

El bebé nació este miércoles y se convirtió en el tercer hijo del exjefe de Gobierno porteño, que ya era padre de, en 2016, fruto de su relación con la organizadora de eventos Bárbara Diez. Para la pareja, se trata además del primer varón de la familia. La llegada del bebé se produce más de un año y medio después del casamiento de Rodríguez Larreta y Maylin, celebrado en noviembre de 2024.

La pareja había oficializado públicamente su relación en 2022, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño confirmó el vínculo durante una entrevista y aseguró que estaba ‘muy feliz’





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