Javier Milei y sus medidas económicas en vivo: tensiones por financiamiento universitario y desafíos políticos

Este artículo cubre las últimas medidas del presidente Javier Milei en materia económica, las tensiones con la oposición por el financiamiento universitario, y los desafíos internos del peronismo para 2027. Se analizan las declaraciones del mandatario en redes sociales, el estancamiento de la reforma universitaria, y los escándalos que afectan al gobierno.

El presidente Javier Milei continúa implementando su agenda de reformas económicas mientras enfrenta crecientes tensiones por el financiamiento universitario y otros frentes políticos. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario argentino celebró los resultados de la primera vuelta electoral y manifestó su apoyo al candidato colombiano de cara al balotaje, lo que generó reacciones inmediatas en la oposición.

Mientras tanto, el gobierno insiste en que no cuenta con los fondos necesarios para cumplir con la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso, y argumenta que la norma no identifica partidas específicas. Esta situación ha derivado en una presentación en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo presentó un proyecto para reformar dicha ley durante las sesiones extraordinarias de febrero, en pleno apogeo de su poder legislativo.

Sin embargo, casi cuatro meses después, la propuesta no ha recibido tratamiento alguno y el oficialismo plantea que cualquier modificación debe analizarse antes de que intervenga la Corte Suprema. En otro orden, la investigación por un robo en un depósito en San Fernando que derivó en la detención del extitular de Arsat ha añadido un capítulo más de tensión en el entorno gubernamental.

Por otro lado, el peronismo enfrenta tres nudos internos que aún no logra desatar y que complican su armado de cara a un posible regreso al poder en 2027, lo que refleja las dificultades de la principal fuerza opositora para consolidar una estrategia unificada





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