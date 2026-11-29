La economía argentina enfrenta una recesión que adelanta tensiones electorales de 2027. Javier Milei y Luis Caputo pierden credibilidad mientras se evalúan reemplazos para el Ministerio de Hacienda.

La situación económica en Argentina ha alcanzado un punto de inflexión donde la crisis actual anticipa los traumas políticos y financieros que se proyectan para las elecciones de 2027. El Gobierno de Javier Milei enfrenta un consenso creciente entre consultores y mercados de que la estabilidad no llegará a tiempo para mitigar el impacto electoral, generando una tensión sin precedentes dentro de la administración. Esta inestabilidad desplaza los temores habituales de la campaña hacia el presente, exponiendo la fragilidad del equipo económico y la capacidad del ministro de Hacienda, Luis Caputo, para revertir los indicadores negativos.

La crisis económica adelanta tensiones electorales de 2027

La desaceleración económica se ha materializado no solo a nivel microeconómico sino que ha irrumpido con fuerza en los mercados financieros internacionales y locales. Esta deterioración ha provocado que los escenarios de inestabilidad propios del cierre de los ciclos electorales se estén viviendo con un año de antelación. Los analistas, incluidos aquellos afines a La Libertad Avanza y al círculo político cercano al oficialismo, coinciden en que la economía llegará a las urnas de 2027 con un estatus crítico similar o peor al actual. Este adelanto temporal ha transformado la narrativa política, desplazando el foco de la desconfianza hacia Javier Milei hacia la eficacia real de Luis Caputo como gestor económico. La percepción general indica que los traumas del modelo implementado parecen irreversibles en el corto plazo, lo que pone en duda la capacidad del gobierno para generar un repunte que mejore el clima social antes de los comicios.

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Luis Caputo bajo presión y búsqueda de reemplazos internos

Luis Caputo, figura central en la estrategia económica, ha sido sometido a un escrutinio extremo tras su reciente aparición pública para intentar calmar los mercados sin lograr el efecto deseado. Esta intervención fue impulsada por la insistencia de Karina Milei, secretaria de la Presidencia, quien buscaba cambiar el ánimo público y proyectar una imagen de control sobre la situación. Sin embargo, los mercados reaccionaron con escepticismo ante la dubitación percibida del ministro, lo que ha debilitado la narrativa de una relación simbiótica perfecta entre el presidente y su ministro de Hacienda. Las fuentes oficiales confirman que, tras el fracaso de esta estrategia comunicacional, el gobierno ha iniciado una búsqueda activa de un sucesor para la cartera de Hacienda. Esta movida responde a la necesidad de encontrar una figura que pueda generar oxígeno en la gestión y restaurar la confianza que se ha erosionado rápidamente.

Posiciones de actores clave y dinámicas de poder internas

La tensión dentro del gobierno se refleja en las opiniones divergentes sobre el futuro de Luis Caputo, donde figuras como Pablo Quiroga y Federico Sturzenegger juegan un papel relevante. Federico Sturzenegger, conocido por su cercanía con el presidente, le ha advertido a Javier Milei que él sería la mejor representación de sus ideales económicos, pero carece del aval político de Karina Milei, lo que lo obliga a operar directamente con el presidente. Por otro lado, el canciller Pablo Quiroga también figura en la lista de consideración, aunque enfrenta una serie de operaciones en su contra que buscan debilitar su posición, sumado a la controversia diplomática reciente por su postura sobre la elección en Brasil. Estos movimientos internos indican una fragmentación en el equipo de gobierno, donde las lealtades personales y las diferencias estratégicas están poniendo a prueba la cohesión del ejecutivo.

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Candidatos a reemplazar a Caputo y su viabilidad política

Dos nombres externos al gabinete actual han surgido como posibles candidatos para asumir el Ministerio de Hacienda, cada uno con ventajas y desventajas significativas. Darío Epstein, economista y titular de la consultora Research For Traders, es valorado por su experiencia en mercados y su conexión con Javier Milei durante la campaña, aunque su falta de experiencia política es un riesgo considerable. Alternativamente, Darío Wasserman, presidente del Banco Nación y esposo de la legisladora Pilar Ramírez, es altamente ponderado por Karina Milei por su expertise financiero, aunque su perfil también se evalúa bajo la lente de las conexiones personales dentro del círculo íntimo del gobierno. La selección de cualquiera de estos candidatos dependerá de su capacidad para presentar un plan creíble que detenga la corrida cambiaria y restaure la confianza en las instituciones financieras argentinas.

Impacto inmediato y perspectivas futuras del mercado

La incapacidad de Luis Caputo para dominar la tendencia alcista del dólar futuro y frenar la corrida incipiente ha dejado al gobierno en una posición defensiva. Los mercados coinciden en que la leve desaceleración del Riesgo País se debió más al boom de activos brasileños tras la designación de un banquero del Bradesco en Brasil, que a las medidas efectivas del equipo económico argentino. Este contexto ha llevado a que el propio ministro se sienta agotado y sin el aval político necesario para dinamizar la actividad económica. La realidad sugiere que, aunque Caputo sigue en el cargo, su autoridad está siendo cuestionada tanto por sus aliados como por la prensa cercana al gobierno. La búsqueda de un reemplazo continúa, pero la ausencia de un candidato claro que pueda unir facciones y convencer al mercado deja a la economía argentina en un estado de incertidumbre profunda, con la clase media y los sectores más vulnerables impactados directamente por la falta de soluciones tangibles.