Javier Milei Visita el USS Nimitz en el Marco del Ejercicio Passex 2026

El presidente Javier Milei recorrió el portaaviones USS Nimitz y presenció ejercicios conjuntos entre las armadas de Argentina y Estados Unidos, reafirmando la cooperación bilateral y el compromiso con la modernización de las Fuerzas Armadas.

El presidente Javier Milei realizó una visita significativa a bordo del USS Nimitz (CVN-68) este jueves, en el contexto del ejercicio Passex 2026 , una demostración de la creciente cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos.

La jornada incluyó la observación de impresionantes demostraciones aéreas protagonizadas por aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, así como la supervisión de ejercicios navales conjuntos llevados a cabo en el Mar Argentino. La presencia del presidente subraya el compromiso de su administración con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas.

Durante su recorrido por la cubierta del imponente portaaviones, Milei estuvo acompañado por una delegación de alto nivel que incluyó al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, al Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, y al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay. Esta comitiva reflejó la importancia estratégica que el gobierno argentino otorga a esta colaboración.

El USS Nimitz, un coloso naval que cruzó el Pacífico desde Chile a través del estrecho de Magallanes, ingresó a aguas argentinas el pasado domingo, realizando escalas en Rawson, Necochea y Mar del Plata antes de participar en el Passex 2026. El ejercicio, enmarcado dentro de la iniciativa Southern Seas 2026, tiene como objetivo principal fortalecer la interoperabilidad y la capacidad de respuesta conjunta entre las armadas de ambos países ante diversos escenarios de seguridad regional.

La aprobación del ejercicio por decreto de Necesidad y Urgencia presidencial evidencia la prioridad que el gobierno le asigna a esta iniciativa. La Armada Argentina desplegó una importante flota de mar en el ejercicio, incluyendo diversas unidades navales y aviones P3C Orion, sumando un total de cuatro buques adicionales y dos aeronaves a las operaciones conjuntas.

Las maniobras tácticas realizadas en el Mar Argentino con el USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de Estados Unidos demostraron la capacidad de coordinación y la eficiencia de las fuerzas armadas de ambos países. La visita del presidente Milei culminó con la difusión de imágenes en las redes sociales de la Armada Argentina, mostrando al mandatario vistiendo la indumentaria adecuada para participar en los ejercicios, un gesto que simboliza su apoyo y compromiso con las Fuerzas Armadas.

El Passex 2026 no solo representa una oportunidad para mejorar las capacidades militares de Argentina y Estados Unidos, sino también para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. La realización de ejercicios combinados de esta magnitud contribuye a la estabilidad regional y al mantenimiento de la seguridad marítima en el Atlántico Sur.

La participación de unidades de la Armada Argentina en maniobras con un portaaviones de la envergadura del USS Nimitz es un hito importante en la historia de la Armada y demuestra su capacidad para operar con fuerzas navales de primer nivel. El ejercicio, que se extendió desde el lunes hasta el jueves 30 de abril, incluyó una amplia gama de actividades, desde ejercicios de guerra electrónica hasta simulacros de rescate marítimo, lo que permitió a las tripulaciones de ambos países intercambiar conocimientos y experiencias.

La visita del presidente Milei al USS Nimitz fue un acto simbólico que reafirmó el compromiso de Argentina con la defensa de sus intereses nacionales y la promoción de la paz y la seguridad en la región. Se espera que esta colaboración continúe en el futuro, con la realización de nuevos ejercicios y programas de intercambio que fortalezcan aún más las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.

La modernización de las Fuerzas Armadas argentinas, impulsada por esta cooperación, es fundamental para garantizar la soberanía nacional y la protección de los recursos marítimos del país





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Javier Milei USS Nimitz Passex 2026 Armada Argentina Armada De Estados Unidos Cooperación Militar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Congreso vallado a la espera de Javier Milei: los detalles y el operativoEl jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presenta por primera vez ante el Congreso en un clima de alta tensión política, atravesado por denuncias de corrupción, un fuerte operativo de seguridad y la expectativa por la presencia del presidente Javier Milei, en una jornada que anticipa cruces intensos con la oposición.

Read more »

Alejandro Fantino emocionado por su reencuentro con Javier Milei: 'Hermoso'Javier Milei le agradeció a Alejandro Fantino en su exposición

Read more »

Noticias de Javier Milei, en vivo: en un gesto de alineamiento con EE.UU., Milei analiza subir al portaaviones nuclear USS Nimitz en Mar ArgentinoEs uno de los buques de guerra más poderosos del mundo. Llegó al país esta semana y se prepara para realizar maniobras conjuntas con unidades de la Armada Argentina.

Read more »

Javier Milei Visita el Portaaviones Nuclear USS Nimitz en Aguas ArgentinasEl presidente Javier Milei inspeccionó el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz durante ejercicios militares conjuntos Passex 2026, reafirmando la cooperación bilateral con Estados Unidos y fortaleciendo los lazos en materia de defensa y seguridad. La visita se enmarca en una estrategia de acercamiento con Washington y busca mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas navales de ambos países.

Read more »

Visita de Milei al portaaviones USS Nimitz y ejercicios navales conjuntosEl presidente Javier Milei visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz en aguas argentinas, en un gesto interpretado como un acercamiento estratégico con Estados Unidos. La visita se enmarca en los ejercicios navales multinacionales Southern Seas 2026.

Read more »

La Visita al USS Nimitz: Un Nuevo Capítulo en las Relaciones Argentina-Estados UnidosEl presidente Javier Milei visita el portaaviones USS Nimitz, reafirmando el acercamiento de Argentina a Estados Unidos en materia de defensa, en contraste con la recepción del USS Kitty Hawk en 1991. Un análisis de la evolución de la relación bilateral y sus implicaciones.

Read more »