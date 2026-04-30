Javier Milei Visita el Portaaviones Nuclear USS Nimitz en Aguas Argentinas

El presidente Javier Milei inspeccionó el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz durante ejercicios militares conjuntos Passex 2026, reafirmando la cooperación bilateral con Estados Unidos y fortaleciendo los lazos en materia de defensa y seguridad. La visita se enmarca en una estrategia de acercamiento con Washington y busca mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas navales de ambos países.

El presidente Javier Milei realizó una visita significativa al portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz, mientras se desarrollaban los ejercicios militares conjuntos Passex 2026 en aguas del Mar Argentino.

Acompañado por figuras clave de su gabinete, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, el mandatario participó en esta actividad como parte de una estrategia más amplia para fortalecer los lazos con Estados Unidos. La invitación para visitar el USS Nimitz, uno de los portaaviones de propulsión nuclear más grandes del mundo, provino del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, coincidiendo con la llegada de la nave al país y su despliegue en el sur de Mar del Plata, donde se lleva a cabo una fase del ejercicio naval Southern Seas 2026.

La cooperación entre las fuerzas navales de Argentina y Estados Unidos se manifestó en una serie de maniobras conjuntas diseñadas para mejorar la interoperabilidad y reforzar la colaboración bilateral. El USS Nimitz operó junto a unidades de la Armada Argentina, incluyendo el destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales, así como el destructor estadounidense USS Gridley.

Estas operaciones, autorizadas por el Decreto 264/2026, se llevaron a cabo entre el 27 de abril y el día de la visita presidencial, dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. Los ejercicios incluyeron formaciones navales a la altura de Trelew, vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion, simulacros de defensa aérea con aviones F-18 y la colaboración con helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros argentina.

La actividad se intensificó frente a las costas de Necochea con la incorporación de más buques argentinos, como el destructor ARA Sarandí, las corbetas ARA Robinson y ARA Rosales, y los patrulleros oceánicos ARA Piedrabuena y ARA Contraalmirante Cordero, donde se realizó un ejercicio de Visita, Registro y Captura entre un patrullero argentino y el USS Gridley. La culminación de las actividades está prevista frente a Mar del Plata, con una demostración aérea que involucrará aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

Además, autoridades argentinas embarcarán en el USS Nimitz a través de un avión Grumman C-2 Greyhound como parte de la visita oficial encabezada por el Presidente. El ministro de Defensa, Carlos Presti, destacó la importancia de estos ejercicios combinados, en los que también participan el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

Oficiales y suboficiales argentinos, como Julio Escudero, Romina Banegas y Jorge Ortiz, están integrados en el Estado Mayor multinacional del portaaviones, contribuyendo a la planificación táctica y procedimental. El contraalmirante Pablo Germán Basso, comandante de la Flota de Mar, enfatizó el objetivo de mejorar las capacidades de la fuerza naval argentina, aprovechando el intercambio de procedimientos y doctrinas con una de las marinas más avanzadas del mundo.

Estas prácticas retoman la tradición de cooperación bilateral conocida como Gringo-Gaucho, buscando elevar el nivel de adiestramiento y consolidar la presencia operativa en el Atlántico Sur, una zona considerada estratégica por su proyección hacia la Antártida. Paralelamente, el Gobierno argentino busca fortalecer la relación con Washington, incluyendo la posibilidad de un nuevo encuentro entre el Presidente Milei y Donald Trump antes de las elecciones en Estados Unidos





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