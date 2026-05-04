Javier Milei viaja a Estados Unidos para exponer en la Conferencia Global del Instituto Milken

El presidente Javier Milei participará en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles, donde disertará sobre su visión para Argentina y buscará atraer inversiones. El viaje incluye reuniones con líderes empresariales y representantes del gobierno estadounidense.

El presidente Javier Milei se prepara para un nuevo y significativo viaje a los Estados Unidos , con el propósito de participar como orador principal en la prestigiosa Conferencia Global del Instituto Milken .

Este evento, de alcance internacional, se ha consolidado como un punto de encuentro crucial para las figuras más influyentes en los ámbitos de las finanzas, la tecnología y la política a nivel mundial. La visita de Milei a Los Ángeles, programada para el próximo miércoles 6 de mayo, representa una oportunidad estratégica para proyectar la visión de su gobierno y atraer inversiones hacia Argentina.

A lo largo del año 2026, el presidente ha mantenido una activa presencia en diversas ciudades estadounidenses, incluyendo Washington, Miami y Nueva York, destacándose la reciente inauguración de la Argentina Week 2026, un evento organizado en colaboración con importantes entidades financieras como JP Morgan y Bank of America. Sin embargo, esta última iniciativa no estuvo exenta de controversia, desencadenando un escándalo que involucró a miembros de su Gabinete, lo que subraya la complejidad del panorama político y económico que enfrenta el gobierno.

La Conferencia Global del Instituto Milken, en su edición número 29, se desarrollará bajo el lema “Liderando en una nueva era”, un tema que resuena con la agenda de reformas y cambios que impulsa el presidente Milei. Esta será la segunda participación consecutiva de Milei en este foro, tras su exitosa presentación en 2024, lo que demuestra el interés del Instituto Milken en la perspectiva del líder argentino.

Se anticipa que el presidente estará acompañado por una delegación de alto nivel, encabezada por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quienes desempeñarán un papel fundamental en las reuniones bilaterales y en la promoción de los intereses nacionales. El contexto inmediato de este viaje se enmarca en una semana de intensa actividad para el presidente Milei, que incluyó la supervisión de los ejercicios navales Passex 2026 en conjunto con el Comando Sur de EE.

UU. a bordo del portaaviones USS Nimitz. Esta participación en ejercicios militares conjuntos refleja la importancia estratégica de la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, así como el compromiso del gobierno argentino con la seguridad regional. En su discurso del año pasado ante el Instituto Milken, Milei había presentado a Argentina como la futura “meca de Occidente”, una declaración audaz que buscaba posicionar al país como un destino atractivo para la inversión y la innovación.

En esta nueva oportunidad, se espera que el presidente profundice en esta visión, presentando un panorama más detallado de las reformas económicas y políticas que está implementando su gobierno. La conferencia reunirá a líderes globales de la talla de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA, lo que permitirá a Milei establecer contactos clave y presentar su propuesta a una audiencia selecta.

La agenda de Milei en Los Ángeles está cuidadosamente planificada para maximizar su impacto y aprovechar al máximo su tiempo en la ciudad. El martes 5 de mayo, el presidente emprenderá el vuelo hacia Los Ángeles, con salida programada para las 13:00. El miércoles 6 de mayo, se espera su llegada a la ciudad a las 00:30 (hora local), seguido de una reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y un encuentro con un grupo reducido de empresarios.

Posteriormente, a las 14:00, el presidente pronunciará su discurso ante la 29 Conferencia Anual del Instituto Milken, un evento que se espera sea ampliamente cubierto por los medios de comunicación internacionales. Finalmente, a las 18:00, emprenderá el vuelo de regreso a Argentina. La agenda detallada del viaje presidencial incluye momentos clave para la diplomacia y la promoción de inversiones.

La reunión con Michael Milken, fundador del Instituto Milken y un reconocido inversor, representa una oportunidad invaluable para establecer una relación de confianza y explorar posibles áreas de colaboración. El encuentro con empresarios, por su parte, permitirá a Milei presentar directamente su visión de Argentina y responder a preguntas sobre el clima de inversión en el país.

El discurso ante la conferencia, sin duda, será el punto culminante del viaje, ya que le permitirá al presidente exponer sus ideas a una audiencia global y posicionar a Argentina como un actor relevante en el escenario internacional. La elección de Los Ángeles como sede de la conferencia también es significativa, ya que la ciudad es un importante centro de innovación y tecnología, lo que se alinea con la estrategia del gobierno argentino de promover el desarrollo de estos sectores.

El regreso a Argentina está programado para el jueves 7 de mayo, con llegada prevista a la Ciudad de Buenos Aires a las 13:30. Este viaje se produce en un momento crucial para la economía argentina, que enfrenta desafíos importantes como la inflación, la deuda externa y la falta de inversión.

El gobierno de Milei ha implementado una serie de medidas de ajuste y reformas estructurales para estabilizar la economía y atraer inversiones, pero estas medidas han generado controversia y protestas sociales. La participación en la Conferencia Global del Instituto Milken representa una oportunidad para el presidente Milei de comunicar su visión a la comunidad internacional y buscar apoyo para su programa económico.

El éxito de este viaje dependerá de su capacidad para convencer a los inversores y líderes globales de que Argentina es un país con potencial y que está comprometido con la estabilidad y el crecimiento económico





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