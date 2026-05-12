Javier Milei's Government Deepens Cut in State Spending, Particularly Affecting Education, According to Decision Administrative 20/2026

The decision, which removed 78.768 million pesos from the Secretariat of Education, also blocks the transfer of funds destined for infrastructure projects at national universities. It is part of the government's adjustment policies that have affected various sectors of the State, with the most significant impacts on education and infrastructure, especially at national universities. The decision, which includes significant cuts to various fundamental programs such as the Plan Nacional de Alfabetización and the Fondo de Compensación Salarial Docente.

A horas de una nueva marcha federal universitaria, el gobierno de profundizó en el ajuste sobre el Estado y avanzó en nuevos recortes de gastos por el 2% de capital y el 20% en las erogaciones generales.

El nuevo saldo al Presupuesto afecta particularmente a la Educación y da la pauta del lugar que el gobierno libertario le da al acceso a la formación tanto básica como superior. Así quedó plasmado en la Decision Administrativa 20/2026 publicada el lunes en el Boletin Oficial con las firmas del cuestionado Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del ministro de Economia Luis Caputo





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