Javier Milei rinde homenaje al papa Francisco en el Santo Sepulcro durante su visita a Jerusalén

El presidente argentino visitó el sitio más sagrado del cristianismo para conmemorar el aniversario del fallecimiento del papa Francisco, buscando un gesto de reconciliación en medio de su agenda diplomática en Israel.

En un movimiento cargado de simbolismo y matices políticos, el presidente Javier Milei realizó una nueva visita a la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén , uno de los epicentros espirituales más significativos de la cristiandad.

En esta ocasión, el mandatario argentino, quien profesa la fe católica por formación académica en el colegio Cardenal Copello, aprovechó su estancia para rendir un homenaje público al papa Francisco, coincidiendo precisamente con el primer aniversario de su fallecimiento. A través de canales oficiales y plataformas digitales, el Gobierno argentino destacó que el jefe de Estado encendió una vela conmemorativa y guardó un minuto de silencio en memoria del pontífice, además de dejar plasmado un mensaje de reconocimiento en el libro de visitas del templo. Este gesto marca un punto de inflexión en la relación mediática entre ambos, especialmente tras los duros ataques verbales que Milei profirió contra el líder religioso durante su etapa como candidato presidencial. La escena, vivida entre las históricas callejuelas de piedra de la Ciudad Vieja, mostró a un Milei contenido, quien evitó profundizar en declaraciones ante la prensa, manteniendo un perfil solemne durante su recorrido por el sitio donde, según la tradición, se produjo la crucifixión y sepultura de Jesús. La jornada estuvo marcada por una atmósfera de hermetismo y una logística de seguridad reforzada. Acompañado por una comitiva reducida que incluía a su hermana, Karina Milei, y a miembros clave de su gabinete como el canciller y el embajador ante Israel, el Presidente optó por momentos de recogimiento íntimo. Mientras el muecín de la mezquita contigua llamaba a la oración, el contraste acústico recordaba la complejidad religiosa de Jerusalén. Paradójicamente, mientras Milei ratificaba su respeto por la máxima figura del catolicismo, su discurso político sigue enfocado en una alineación estratégica con el Estado de Israel, autodefiniéndose recientemente como el mandatario más sionista del mundo. Esta dualidad entre sus raíces cristianas y su acercamiento personal al judaísmo, bajo el ala espiritual del rabino Axel Wahanish, define el particular estilo de diplomacia del líder libertario. Durante el recorrido, Milei se mostró accesible únicamente para gestos informales, como una fotografía con un agente policial israelí o un breve saludo a una familia argentina, manteniendo sin embargo una distancia notable respecto a los cuestionamientos sobre su política internacional y el vínculo personal con el Papa. El impacto del conflicto bélico en la región es palpable en la experiencia del recorrido. La Ciudad Vieja, habitualmente inundada por oleadas de peregrinos y turistas de todas partes del mundo, se encuentra en un estado de desolación preocupante a raíz de las tensiones bélicas que han sacudido la zona desde octubre pasado. Las tiendas cerradas y la ausencia de las tradicionales filas en el Santo Sepulcro ilustran el costo humano y económico de las hostilidades. Para el presidente Milei, esta visita no solo representó una parada obligada en su agenda internacional, sino un espacio para la redención política con el Papa, tras haber recordado en redes sociales un pedido de perdón por los errores cometidos en el pasado. Al cerrar su jornada, el mensaje fue claro al calificar al Santo Padre como el argentino más importante de la historia, cerrando un capítulo de desencuentros que, al menos en la narrativa oficial, parece haber encontrado un cauce de concordia. Esta visita, la tercera desde que asumió el cargo, reafirma que la fe y la política exterior en la visión de Milei son dos carriles que, aunque a veces parecen divergentes, convergen siempre en el escenario sagrado de Jerusalén





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