Javier Milei reforzará el apoyo a Adorni en reunión de Gabinete y buscará resolver tensiones internas

El presidente Javier Milei participará en la reunión de Gabinete de este viernes para respaldar a Manuel Adorni y resolver las tensiones internas generadas por la situación patrimonial del jefe de ministros. Además, se abordarán los recortes presupuestarios y los proyectos legislativos para 2026.

Javier Milei participará de la reunión de Gabinete de este viernes y redoblará el apoyo a Manuel Adorni . El objetivo es saldar las tensiones internas que se despertaron por la situación patrimonial del jefe de ministros.

Antes de la reunión, Adorni participará en una recorrida por una automotriz y dará una conferencia de prensa en Casa Rosada. La reunión de Gabinete está programada para las 14 horas. En la mesa chica del Presidente creen que la avanzada pública contra el jefe de Gabinete forma parte de una operación del sistema para desgastarlo y evitar que compita por la jefatura de Gobierno porteña en 2027. Manuel es fuerte en Ciudad y lo quieren destruir.

Todos los que jueguen a favor de su desgaste son traidores, expresan fuentes cercanas al oficialismo. Esta lectura explica también por qué ningún ministro ni dirigente cercano a la mesa chica salió a pronunciarse en público, con excepción de Patricia Bullrich, que ya sufrió represalias internas. Patricia fue Patricia, resumen en el oficialismo.

Los cortocircuitos se profundizaron después de las declaraciones de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que pidió adelantar la presentación del patrimonio del jefe de gabinete. No hubo contactos ni una reunión posterior entre Bullrich y Milei, ni tampoco con Adorni.

En distintos sectores de la Casa Rosada celebraron que la senadora expresara en público una incomodidad que varios admiten en privado, pero al mismo tiempo calificaron el movimiento como un desconocimiento de autoridad hacia el Presidente, que venía bajando una línea de respaldo total a su ministro coordinador. En Balcarce 50 quieren que el jefe de Gabinete presente la declaración jurada la semana que viene.

En el entorno de Adorni aseguran que trabaja con su contador en la documentación y que la presentará cuando esté lista. En Nación agregan que apelará a una herencia de su padre para justificar parte de sus movimientos patrimoniales y que también podría incluir una herencia por parte de su mujer, junto con ingresos previos a su inscripción como monotributista. En el Gobierno admiten que preocupa el tema patrimonial del jefe de Gabinete.

Si esto no frena en estos días, la tendencia va a ser irreversible, expresan en Nación. En distintos despachos oficiales aseguran que el caso ya traba la agenda de gestión hace más de un mes y medio y que también complica los avances en negociaciones legislativas. Leé también: Reforma laboral: el Gobierno relativizó el impacto político del rechazo de la Corte Suprema al per saltum.

En diversos sectores del Ejecutivo reconocen que no vieron los detalles contables que prepara Adorni, pese a que Milei aseguró que ya se los mostró. Nadie sabe nada de su patrimonio y tampoco se pregunta. No se quiso dejar ayudar, admitió una fuente del Gobierno.

Esa falta de información interna alimentó la incomodidad dentro del Gabinete y refuerza la idea de que la declaración jurada se transformó en la única herramienta disponible para intentar cerrar el frente político y judicial que rodea al funcionario. La reunión de este viernes no tendrá solo el caso Adorni en carpeta.

Los ministros deberán presentar además el detalle de los recortes que les pidieron sobre distintas partidas de funcionamiento e inversión durante el último mes y exponer el avance de los diez proyectos por cartera que Milei quiere enviar al Congreso en 2026. El Presidente quiere un paquete de 90 iniciativas que busca usar para retomar la agenda de gestión en el mediano plazo





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