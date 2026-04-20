Javier Milei recibe Doctorado Honoris Causa en Israel y reafirma su alianza estratégica frente a Irán

El presidente Javier Milei fue distinguido por la Universidad Bar-Ilan en Israel. Durante su discurso, defendió los valores judeocristianos y ratificó su apoyo a la política de seguridad frente a Irán, mientras continúa su agenda de reuniones con líderes locales.

El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei , ha protagonizado una jornada de profunda carga simbólica y política durante su visita oficial a Israel , donde fue distinguido con un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan.

En el marco de este evento académico, el mandatario aprovechó la oportunidad para reafirmar su alineamiento incondicional con el Estado de Israel y los Estados Unidos, especialmente en el tenso escenario geopolítico que involucra la confrontación directa con Irán. Durante su alocución, Milei no solo agradeció la distinción recibida, sino que también estructuró un discurso basado en la defensa de los valores judeocristianos como pilares fundamentales para el desarrollo de las naciones, sosteniendo que la prosperidad material es una consecuencia directa de la armonía espiritual con dichos principios. En su intervención, el jefe de Estado argentino trazó una distinción clara y directa entre modelos culturales enfrentados, subrayando que su administración defiende el valor supremo de la vida frente a ideologías que, según sus palabras, buscan la destrucción de las sociedades occidentales. El presidente estuvo acompañado por una comitiva de alto nivel que incluyó a su hermana, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el embajador Axel Wahnish. Milei fue enfático al señalar que el rechazo a los valores tradicionales deriva inevitablemente en la miseria, comparando esta visión con una ley económica de carácter absoluto y riguroso. Para el presidente, la tradición hebrea y el Génesis ofrecen la hoja de ruta necesaria para que el ser humano pueda innovar, trabajar y prosperar en el contexto actual, actuando siempre bajo las premisas de un orden moral superior establecido por la creación. La agenda de la gira internacional del presidente Milei continuará con encuentros diplomáticos de alto calibre, destacando especialmente una nueva reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog. El mandatario argentino será homenajeado con distinciones adicionales y participará activamente en los actos conmemorativos por el día de la independencia del país hebreo. Este viaje no solo consolida el vínculo estratégico que Milei ha buscado establecer desde el inicio de su gestión con Israel, sino que también posiciona a la Argentina como un aliado clave en una región convulsionada, ratificando su postura crítica hacia el régimen iraní y su apoyo irrestricto a las democracias liberales. La visita, catalogada por la academia israelí como un reconocimiento a un liderazgo firme y valiente, resalta la intención de Milei de proyectar una imagen de Argentina comprometida con la defensa de los derechos humanos y la libertad, alejándose de los esquemas diplomáticos tradicionales de su país





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