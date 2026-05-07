Javier Milei propone la creación de un Super RIGI para transformar la economía argentina

El gobierno argentino busca expandir los incentivos a las grandes inversiones mediante un nuevo proyecto legislativo que atraerá sectores productivos inexistentes en el país.

El presidente de la Nación, Javier Milei , ha generado un fuerte impacto en el escenario político y económico al anunciar la presentación de un proyecto legislativo destinado a crear lo que ha denominado un super RIGI.

Esta iniciativa busca potenciar y expandir las capacidades del actual Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, ofreciendo beneficios aún más atractivos y competitivos que los ya establecidos. El mandatario reveló que este nuevo esquema no solo mejorará las condiciones existentes, sino que se enfocará prioritariamente en atraer capitales hacia sectores productivos que históricamente nunca han tenido presencia en el territorio argentino, buscando así una transformación estructural de la matriz económica del país.

El anuncio fue realizado de una manera disruptiva a través de sus redes sociales, utilizando un lenguaje metafórico y provocador mientras regresaba de su viaje a Estados Unidos, donde participó en la prestigiosa conferencia anual del Instituto Milken. En un comentario que llamó la atención de la opinión pública, el presidente afirmó que, ante la imposibilidad de adquirir un bombardero B2 Spirit, no le quedaba más opción que lanzar una mega bomba desde el avión presidencial, haciendo así referencia a la magnitud del impacto que espera generar con este nuevo marco regulatorio.

Esta estrategia de comunicación subraya la intención del gobierno de romper con los paradigmas tradicionales y enviar una señal contundente a los mercados internacionales sobre la apertura y el deseo de crecimiento del país. Para comprender la magnitud del super RIGI, es necesario analizar el régimen que ya se encuentra en vigencia.

El RIGI actual ha sido diseñado para brindar seguridad jurídica a largo plazo, ofreciendo una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios que se mantienen estables durante un periodo de 30 años. Este marco busca mitigar la incertidumbre que suele acompañar a las inversiones extranjeras en Argentina, permitiendo que las empresas tengan previsibilidad sobre sus costos y ganancias.

Hasta el momento, el régimen abarca la mayoría de los sectores industriales, con la excepción del agro, aunque recientemente se han incorporado ramas estratégicas como el upstream en el sector de petróleo y gas, fundamentales para el desarrollo energético nacional. La meta central de esta nueva propuesta es la creación de empresas innovadoras que puedan satisfacer las necesidades de los sectores dinámicos de la economía global.

Al fomentar la llegada de industrias tecnológicas o de vanguardia que hoy son inexistentes en el país, el gobierno espera no solo aumentar el Producto Interno Bruto, sino también multiplicar la cantidad de empleos genuinos y de alta calificación. La apuesta de Milei es clara: convertir a la Argentina en un polo de atracción para el capital global, eliminando las trabas burocráticas y fiscales que durante décadas han inhibido el desarrollo de proyectos de gran escala.

Finalmente, el proyecto será enviado al Congreso de la Nación, donde deberá atravesar el proceso de debate legislativo. Se espera que la discusión gire en torno a la equidad de los beneficios otorgados y la capacidad real de estas inversiones para generar un efecto derrame en la economía local.

Sin embargo, desde la Casa Rosada se mantiene la convicción de que solo mediante incentivos agresivos y una seguridad jurídica inquebrantable se podrá revertir el estancamiento productivo y posicionar al país en la vanguardia de los nuevos mercados mundiales, consolidando así un modelo de crecimiento basado en la inversión privada y la libertad económica





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