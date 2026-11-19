El presidente Javier Milei negó problemas de flujo de caja en familias argentinas, atribuía la falta de dinero a la deuda y defendió la caída de la pobreza al 32 por ciento sin alterar su estrategia económica.

El presidente Javier Milei desmintió la existencia de conflictos internos con la ministra Patricia Bullrich dentro del oficialismo durante una reciente entrevista. El mandatario definió a su compañera de gabinete como una "socia política" esencial para la continuidad del proyecto libertario. Sin embargo, el foco principal de sus declaraciones se centró en la situación económica de la población y la controvertida frase que suele asociarse con la crisis.

Redefinición de la pobreza y el flujo de caja

Javier Milei cuestionó la afirmación de que "la gente no llega a fin de mes" durante su entrevista con Eduardo Feinmann en A24. El jefe de Estado argumentó que expresar las dificultades familiares como una incapacidad crónica para cubrir gastos mensuales es incorrecto desde un punto de vista técnico. Sostenió que el problema real se debe definir como "privaciones" y está capturado correctamente en los indicadores de pobreza oficial.

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El presidente explicó que la idea de una falta sistemática y permanente de dinero presenta inconsistencias económicas. Argumentó que cuando un hogar no puede cubrir sus gastos diarios, recurre inevitablemente al crédito o a préstamos para subsistir. Este mecanismo permite posponer el pago, pero genera una obligación financiera que debe saldarse en el mes siguiente. Por tanto, la situación no es una ausencia de ingresos, sino un diferimiento de pagos mediante endeudamiento.

Mecanismos de deuda y estrés financiero

Javier Milei detalló cómo el uso de la deuda actúa como un amortiguador temporal para las necesidades básicas de las familias. Indico que esta estrategia puede sostenerse durante un periodo determinado, pero no indefinidamente sin consecuencias graves. Cuando el ciclo de endeudamiento se cumple, el hogar debe generar nuevos recursos para "rollear" la deuda anterior y contraer obligaciones adicionales.

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De esta manera, el stock de deuda se mantiene constante o aumenta, lo que implica un costo financiero adicional. El presidente consideró que centrarse en la frase de no llegar a fin de mes oscurece la realidad estructural. Sostuvo que el debate público debe pivotar hacia la medición de las privaciones económicas reales que enfrentan los argentinos, las cuales reflejan una brecha entre los ingresos disponibles y las necesidades vitales.

Respuesta a la oposición y postura de Bullrich

Las declaraciones de Javier Milei ocurren después de que Patricia Bullrich solicitara medidas para acelerar los beneficios de la estabilización económica. La ministra pidió que los resultados positivos lleguen con mayor fuerza a las familias, los trabajadores y las pequeñas empresas. No obstante, el presidente descartó modificar la estrategia macroeconómica vigente o adoptar iniciativas de expansión fiscal antes de las elecciones de 2027.

Javier Milei rechazó explícitamente la implementación de un "plan platita" destinado a estimular el consumo mediante transferencias directas. Advirtió que recurrir al endeudamiento público, la emisión monetaria o aumentar la presión impositiva tendría efectos negativos severos para la economía nacional. Su objetivo es preservar el superávit fiscal y controlar la inflación, aunque reconoce que la transición genera dolor social temporal.

Evolución de los indicadores sociales y próximos pasos

El mandatario defendió la evolución de los indicadores sociales durante su gestión y señaló una reducción significativa en la incidencia de la pobreza. Informó que el porcentaje de población en situación de pobreza descendió desde el 57 por ciento registrado al inicio de su mandato hasta el 32 por ciento actual. Consideró que, aunque las privaciones persisten, su magnitud es menor comparada con la etapa previa a su asunción.

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A pesar de este dato positivo, Javier Milei reconoció que millones de argentinos continúan enfrentando dificultades concretas para cubrir sus necesidades básicas. La distinción que intenta establecer es que la falta de liquidez inmediata es un síntoma de endeudamiento y no la definición única de la crisis. La estrategia oficial mantiene su enfoque en la austeridad y el ajuste fiscal, priorizando la estabilidad macroeconómica sobre el estímulo del gasto doméstico en el corto plazo.