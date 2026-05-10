Javier Milei, Karina y el caso Adorni: la tensión en el Gobierno

Javier Milei, el jefe de Gabinete, y Karina, su jefa política, se encuentran en un fuerte enfrentamiento por el caso Adorni, en el que el asesor de la vicepresidenta está siendo investigado por posibles delitos de corrupción. La defensa de Adorni, quien es también el jefe de la mesa política, retumba en las paredes de la Casa Rosada, y varios de los presentes lo escuchaban con la mirada fija en la mesa de reuniones, pero ninguno se atrevió a interrumpirlo. La oposición, en su deseo de forzar la salida del jefe de Gabinete, ha solicitado una moción de censura para ello. Además, la fuerte interna entre Karina y el asesor Santiago Caputo, y la tensión entre Karina y la senadora Patricia Bullrich, ponen en entredicho el futuro de la política y la estrategia de la Casa Rosada en el Senado.

Javier Milei habló ante los miembros del Gabinete y de su mesa política con un tono donde se mezclaban la firmeza de sus palabras y el enojo.

La defensa de Manuel Adorni retumbaba en las paredes de la Casa Rosada. Varios de los presentes lo escuchaban con la mirada fija en la mesa de reuniones, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Cuando el Presidente terminó, después de señalar que estaba dispuesto hasta arriesgar el resultado de las elecciones presidenciales del año próximo por Adorni, se retiró.

Entre los que se quedaron para analizar las prioridades del Poder Ejecutivo estaban aquellos que no entendían cómo seguía en el gobierno con el desgaste que eso implicaba. Pero Adorni es Milei y su jefa política es Karina. Precisamente los Milei venían de escuchar varias veces a Adorni, en las últimas dos semanas, y el jefe de Gabinete les aseguró una y otra vez que podía justificar todos sus gastos y propiedades ante la Justicia.

Los dos le creen, pero necesitan que, cuanto antes, presente su Declaración Jurada de 2025, durante mayo y no que espere hasta el 31 de julio. Y, sobre todo, que ponga a disposición del fiscal Gerardo Policitta y del juez Ariel Lijo toda la información para que se cierre la investigación. Y ahí comenzarán a definirse los límites del apoyo incondicional del Presidente.

El fiscal le pidió un peritaje del patrimonio de Adorni a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero que depende de la Procuración General de la Nación. Con ese análisis, más toda la información que aportará Adorni, el fiscal le puede pedir a Lijo que cierre la investigación si no encuentra irregularidades, o que lo llame a indagatoria para después procesarlo. Mientras tanto, Milei quiere recuperar la iniciativa de Gobierno, sobre todo en el Congreso de la Nación.

De eso habló en el Gabinete antes de retirarse de la reunión y dejar a sus ministros en diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich. Hoy por hoy, toda negociación en el Congreso con la oposición pasa por el tamiz del escándalo Adorni y le pone un freno en el tratamiento de leyes fundamentales para Milei.

Es más, la oposición quiere tratar el próximo jueves una ‘moción de censura’ para el jefe de Gabinete, con el fin de forzar su salida del Gobierno. Sin embargo, reconocen que no tienen los votos para avanzar sobre Adorni. Bullrich es una pieza fundamental para la estrategia de la Casa Rosada en el Senado, pero está atravesando un momento de tensión con el Presidente y, sobre todo, con su hermana Karina.

La relación entre las dos ya venía afectada por distintas cuestiones, entre ellas el festejo propio que hizo Bullrich por la sanción de la ley de reforma laboral y sus movimientos políticos en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre todo, por la independencia que muestra la exministra en su accionar, algo que la secretaria general de la Presidencia no tolera.

Milei deja hacer en la fuerte interna entre Karina y el asesor Santiago Caputo que ya se extiende en distintos niveles del gobierno libertario, dejando funcionarios de uno y otro lado en el camino. Pero en el caso de Bullrich, Karina no está dispuesta a que Milei no le ponga límites, sobre todo después de que la senadora le haya exigido públicamente a Adorni que adelante la presentación de su Declaración -Jurada para no seguir perjudicando a la Rosada con la falta de información.

Desde Los Ángeles, Milei, con un indisimulable enojo que descargó con los periodistas que lo entrevistaban, tuvo que salir a aclarar que sabía de la posición de Bullrich, algo que era cierto, aunque fue sorprendido por la decisión de la senadora de hacerlo público y volvió a respaldar con toda su fuerza a Adorni. No se sabe aún hasta dónde escalará el enfrentamiento de Karina con Bullrich pero en el Gobierno necesitan a su espada parlamentaria.

Sin embargo, todo esto hace incierto el futuro de la experimentada política, a quien se ubica como eventual candidata a jefa de gobierno porteño o a la vicepresidencia. Leé también: El Gobierno quedó atrapado en el caso Adorni y ahora busca oxigenar la gestión con una batería de anuncios económicos En el mundo de los aliados que Milei tiene entre los gobernadores, el PRO y la UCR, también se escucha un reclamo para que se termine cuanto antes el caso Adorni y así avanzar en los temas pendientes que tienen con los libertarios.

Pero, además, Adorni le mete ruido al mundo empresario y financiero desde donde también se requiere una pronta definición del tema. El ministro Luis Caputo, que suele hablar de esta cuestión con sus interlocutores del sector privado, tuvo que salir a aclarar que la situación de Adorni no afecta la marcha de la economía. La historia argentina reciente ha dado muestras que cuando desde el Gobierno se sale con declaraciones de este tipo, es mejor no aclarar porque oscurece





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