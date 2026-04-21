Javier Milei impulsa una profunda reforma política para eliminar las PASO y establecer la Ficha Limpia

El Gobierno nacional enviará al Congreso un paquete de medidas para modificar el sistema electoral, eliminando las primarias obligatorias y restringiendo el financiamiento estatal de las campañas políticas.

El presidente Javier Milei ha oficializado que este miércoles enviará al Congreso de la Nación un paquete de reformas política s de gran calado, con el objetivo primordial de transformar el sistema electoral argentino. La medida principal, que ha generado un intenso debate en el espectro político, es la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

Según la visión del Gobierno, estas elecciones primarias representan un gasto innecesario para las arcas del Estado, al obligar a los contribuyentes a financiar internas que deberían ser resueltas exclusivamente en el ámbito privado de cada partido político. El Ejecutivo sostiene que los ciudadanos no deben ser rehenes de procesos burocráticos que, en la práctica, han funcionado como una encuesta obligatoria y costosa. Además de la eliminación de las PASO, el proyecto de ley contempla una reestructuración profunda en el esquema de financiamiento de la política. La propuesta busca erradicar el financiamiento público destinado a las campañas electorales, permitiendo únicamente que se mantenga el apoyo estatal para el funcionamiento institucional básico de los partidos políticos. Esta modificación busca transparentar la relación entre los fondos públicos y las aspiraciones de poder de los candidatos, promoviendo un modelo de competencia más austero y centrado en la capacidad de gestión de cada fuerza. El Gobierno argumenta que es imperativo terminar con el sistema actual, al cual califica de dispendioso y desconectado de las necesidades reales de una población que atraviesa un contexto de ajuste económico necesario. La sorpresa en el anuncio presidencial fue la inclusión explícita del proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que había perdido tracción parlamentaria el año pasado y que ahora el oficialismo busca reflotar con fuerza. La Ficha Limpia establece impedimentos para que personas con condenas judiciales firmes puedan postularse a cargos electivos, garantizando una mayor integridad en la representatividad democrática. Con esta jugada, el equipo de Javier Milei busca no solo desarticular el andamiaje electoral del kirchnerismo, sino también capturar una demanda histórica de una parte importante de la sociedad que exige mayor ética en la clase política. Mientras en los pasillos de la Casa Rosada se preparan los borradores definitivos, la oposición ya comienza a movilizarse ante un texto que promete alterar drásticamente el equilibrio de poder en el Congreso y los mecanismos de selección de candidatos hacia el futuro





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