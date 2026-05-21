Javier Milei en la guerra interna, Macri acusa de liderazgo emocional y ataca gobernabilidad

El expresidente Alberto Hartwell Macri hace duros cuestionamientos al estilo de liderazgo de Javier Milei, en el ambiente interno del Frente de Todos y luego combina elogios a las reformas libertarias y críticas al Gobierno nacional en un panel con un exvicepresidente de Uruguay.

Milei se mete en la interna en medio del fuego cruzado y pone fecha a una nueva cita del Gabinete, críticas a la dinámica política de Javier Milei y su entorno en plena interna.

Además, el expresidente arremetió contra la posibilidad de que el liderazgo quede en manos de Durante una entrevista con la periodista Florencia Donovan y luego en un panel compartido con el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, Macri combinó elogios a las reformas libertarias con cuestionamientos al estilo de conducción presidencial y volvió a posicionar al PRO como fuerza constructoraEl exmandatario definió el liderazgo de Milei como emocional, aunque reconoció detrás del Presidente un profundo estudio de las ideas. y marcó que al oficialismo todavía le falta consolidar la etapa de implementación de las reformas.afirmó.

Sin embargo, también advirtió sobre el clima político que rodea al Gobierno: Macri insistió además en la necesidad de combinar capacidad técnica con liderazgo político y cuestionó el predominio de la comunicación sobre la gestión. En un contexto político adverso para el gobierno nacional, con una interna furiosa entre Karina Milei y Santiago Caputo, con Martín Menem como nexo, Macri habló sobre los entornos y reivindicó la importancia de rodearse de dirigentes capaces de contradecir al líder.

Según explicó, una de las claves del liderazgo es tener alrededor personas con independencia suficiente para marcar límites y evitar errores políticos. Macri contó además que evitó decisiones equivocadas gracias a dirigentes de confianza que lo frenaron en momentos clave y defendió la necesidad de sostener equipos sólidos incluso en medio de situaciones de crisis.

Macri quiso evitar confirmar un eventual regreso electoral en 2027, aunque dejó abierta la discusión sobre su rol político y sugirió que la etapa que viene exigirá perfiles distintos a los actuales. El expresidente definió el liderazgo de Milei como emocional y afirmó que detrás del Presidente hay un profundo estudio de las ideas. También recomendó rodearse con dirigentes capaces de desafiar al líder y evitar los errores políticos.

Además, criticó el exceso de personalismo y la pérdida de vínculos sólidos, lo que en su opinión puede profundizar los errores de gestión y alimentar la aislacion en el poder





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