Javier Milei designa a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial en medio de la crisis por Adorni

El presidente Javier Milei nombró a Adrián Ravier como vocero presidencial, sustituyendo a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión busca equilibrar la interna libertaria y reactivar la comunicación gubernamental.

El presidente Javier Milei designó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial , en reemplazo de Manuel Adorni , quien enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y ha visto su credibilidad afectada.

La decisión se anunció después de una reunión de casi seis horas en la residencia presidencial de Olivos, que comenzó con un desayuno de gestión y se extendió hasta después de las 15 horas. Ravier es un economista con vínculo personal y directo con Milei, lo que genera expectativas de una comunicación más alineada con el poder ejecutivo.

Su designación busca equilibrar las internas dentro del ámbito libertario, complaciendo tanto a los "territoriales" que responden a la secretaría General de Presidencia como a los "celestiales" que responden al asesor Santiago Caputo, quienes recibieron positivamente la noticia. El nuevo vocero se mostrará junto al presidente el próximo martes en el evento "Ideas para una sociedad libre", donde Caputo también estará presente.

La Salida de Adorni, que había sido completamente desgastada por el escándalo, permitiría destrabar la agenda de comunicación del gobierno, que desde hace tres meses no lograba capitalizar anuncios positivos. Diversas voces dentro del gobierno señalaron que más allá del nombre, el recambio era vital para recuperar el control narrativo.

Bullrich, única dirigente oficialista que había expresado diferencias públicas por el manejo del caso Adorni, celebró la designación como un gran paso para mostrar el esfuerzo de los argentinos y los resultados diarios. Ravier, con una trayectoria académica centrada en Buenos Aires y poca historia en la provincia, vería en este proyección nacional un potencial lanzamiento seguro hacia la gobernación en 2027.

La designación también busca fortalecer la imagen de cara a las elecciones, en un gobierno atravesado por la disputa entre los dos campamentos internos





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