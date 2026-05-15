Javier Milei defiende a diputado y critica a Marcela Pagano

El presidente Javier Milei salió a defender al diputado por La Libertad Avanza Martín Quintar luego de la polémica surgida por la compra de un auto Tesla Cybertruck. Además, volvió a criticar a la diputada Marcela Pagano sin nombrarla.

Hola buen día soy Marina Devita y a partir de este momento te voy a estar informando todas las novedades sobre las medidas del gobierno de Javier Milei .

Tras la polémica surgida por la compra de un auto Tesla Cybertruck que hizo el diputado libertario Martín Quintar quien además llevó el vehículo al Congreso el presidente Javier Milei salió a defenderlo en uno de los programas de streaming en los que participó este jueves. A su vez y aunque sin nombrarla el mandatario volvió a criticar a la también diputada Marcela Pagano a quien calificó de "porcino iraní".

Todo sobre las medidas del gobierno de Javier Milei minuto a minuto: Milei respaldó al diputado que se compró un Tesla y reveló que le pidió a Elon Musk que le regale uno: "Pero no me dio pelota"





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