Javier Milei culmina su visita diplomática en Israel en medio de crecientes desafíos en la política interna argentina

El presidente Javier Milei cierra su gira en Israel con actos simbólicos mientras enfrenta encuestas que muestran un desgaste en su imagen política debido a la situación económica y escándalos internos.

En la etapa final de su gira oficial por Israel , el presidente argentino, Javier Milei , tiene programada para este martes una visita cargada de simbolismo religioso y político al Muro de los Lamentos y a la Iglesia del Santo Sepulcro. Este desplazamiento se produce en un contexto de extrema sensibilidad internacional, ya que ocurre a escasas horas de que expire la tregua en el conflicto que mantiene en vilo a la región de Medio Oriente.

Antes de iniciar su retorno a Buenos Aires, el mandatario participará activamente en la solemne ceremonia por el 78° aniversario de la Independencia de Israel, donde tendrá el honor de participar en el tradicional encendido de antorchas, consolidando así el alineamiento geopolítico que su administración ha buscado fortalecer desde el primer día de su gestión. Más allá de la agenda internacional, la realidad política doméstica en Argentina presenta un escenario de creciente complejidad para el jefe de Estado. Tras un inicio de mandato donde las proyecciones de reelección parecían contar con un respaldo consolidado, las mediciones recientes han encendido luces de alerta en la Casa Rosada. Una encuesta difundida en las últimas horas revela una polarización significativa, con números que reflejan un desgaste palpable en la imagen pública del Gobierno. La percepción ciudadana se ve afectada por una economía que aún no logra mostrar los signos de reactivación prometidos y por la sombra de diversas denuncias que involucran a miembros de su equipo de trabajo, lo que ha comenzado a erosionar la confianza de sectores que anteriormente se mostraban optimistas respecto al rumbo de la gestión libertaria. La combinación de una agenda exterior que busca proyectar a un Milei como un líder de relevancia global y una agenda interna marcada por la urgencia de resolver los problemas de bolsillo de los argentinos conforma un panorama desafiante. Mientras el Presidente recorre sitios históricos en Jerusalén, los analistas políticos observan con atención si este tipo de actos diplomáticos son suficientes para contrarrestar la caída en los sondeos de opinión pública. La estabilidad del Gobierno depende, en gran medida, de su capacidad para estabilizar los indicadores económicos en el corto plazo y para despejar las dudas sobre la transparencia de sus funcionarios. Este viaje, que comenzó el pasado sábado, marca un punto de inflexión donde el mandatario deberá decidir si redobla su apuesta ideológica o si comienza a realizar ajustes en su estrategia comunicativa y de gestión para evitar que el deterioro de su imagen se convierta en una tendencia irreversible de cara a los próximos años de su mandato. La incertidumbre sobre el futuro económico y el impacto de los escándalos políticos son, sin duda, los mayores obstáculos que el oficialismo deberá sortear al regreso de la comitiva presidencial al país





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