Javier Milei comparte mensaje crítico mientras celebra misa en Luján

El presidente Milei publica un comentario sobre la posible sustitución de la senadora Germán Bullrich durante su última misa en la Basílica de Luján, antes de su vuelo a Perú.

El presidente argentino Javier Milei ha compartido en su cuenta de Instagram un mensaje que denuncia la posible caída de la senadora Germán Bullrich, la líder del bloque de la Cámara alta, ante las elecciones presidenciales de 2027. La publicación apareció casi al mismo tiempo que su última misa en la Basílica de Luján, antes de emprender el vuelo a Perú.

Milei anuncia "Plan B" político ante la desconfianza de Bullrich

En el intervalo posterior a la misa, el mandatario volvió a publicar varios mensajes en sus historias de Instagram, modificando y resaltando una publicación de la cuenta "neuro.capsulas". Acompañó su propio texto con la canción "Frank Saint (Slowed)". Milei comentó que la senadora Bullrich ha mostrado desmarques frente a la Casa Rosada, lo que, según fuentes, genera preocupación entre los dirigentes del oficialismo.

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Controversia interna entre el oficialismo y los pilares del PRO

El ministro ha visto derivada la presencia de Bullrich como un posible obstáculo para la reforma electoral. Los partidistas clásicos y libertarios, según informantes, creen que la senadora no ejerce suficiente presión sobre la suspensión de las PASO, la principal enmienda de la reforma. Además, se sospecha que Bullrich secuestra su apoyo al proyecto al introducir datos conflictivos a la provincia de Neuquén, donde la misma funciona como presidenta del Consejo de la Magistratura.

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Impacto en la agenda política y los próximos pasos

La tensión mayor entre la Casa Rosada y Bullrich es causada por su autonomía y su activismo en la política exterior, ante la coyuntura de la reforma electoral. El presidente Milei, que ha sido declarado "Plan B" del oficialismo en caso de que la senadora decaiga en las encuestas, se parece a un líder que declara que su círculo más cercano recuerda los repetidos desmarques de Bullrich, aun con la finalidad de mantener la estabilidad del gobierno. Las próximas semanas se espera que el Senado implemente la reforma electoral y que las negociaciones entre la senadora y el ejecutivo se envíen a la mesa política del Poder Ejecutivo para encontrar un acuerdo antes del debate interno de la reforma.