Javier Milei arremete contra economistas y políticos en video de Neura

El presidente argentino, Javier Milei, lanzó un ataque verbal contra economistas y políticos en un video de Neura, donde criticó duramente a aquellos que toman decisiones o critican políticas sin considerar el impacto real en la población. Milei también cuestionó duramente a aquellos que viven desconectados de la realidad y se refugian en la teoría académica.

En su paso por el canal de streaming de Alejandro Fantino, el presidente Javier Milei no escatimó en términos fuertes, con todo tipo de exabruptos, para defender su gestión y arremeter contra quienes, según su visión, analizan la economía desde una torre de marfil.

Con un tono de creciente irritación, el mandatario recurrió a un lenguaje directo, plagado de insultos y hasta vulgaridades, para marcar la responsabilidad que conlleva el sillón de Rivadavia. En este marco, Milei cuestionó duramente a aquellos que toman decisiones o critican políticas sin considerar el impacto real en la población. Para el Presidente, la política económica no es un juego de laboratorio.

'Si vos haciendo política... por llamarlo como se te cante el traste, no podés decir 'me voy sin seguro'. Tenés responsabilidad por 48 millones de personas', lanzó Milei en Neura, enfatizando el peso de su cargo. Otra vez sin filtro, el libertario disparó contra quienes ignoran las consecuencias sociales de sus actos.

'Vos sos pelotudo o te hacés. Perdón los términos, pero tenés que tomar decisiones y mirar que hay gente atrás. Vos te equivocás y la gente se caga de hambre', lanzó. Javier Milei criticó la 'masturbación' con modelos teóricos Uno de los momentos más tensos fue cuando el jefe de Estado se refirió a los economistas y políticos que, según él, viven desconectados de la realidad argentina y se refugian en la teoría académica.

'A vos no te va a pasar porque vivís en una burbuja, pero a los otros sí le va a pasar y vos laburás para esa gente', cuestinó el mandatario. Milei cerró su particular idea con una frase que rápidamente se volvió viral por su vulgaridad.

'No es a ver cómo me masturbo mejor con un modelo, es tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la re puta madre', concluyó





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