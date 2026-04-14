Javier Mascherano deja el Inter Miami por motivos personales

El Inter Miami anuncia la salida de Javier Mascherano como entrenador, agradeciendo su contribución y logros, incluyendo la conquista de la MLS Cup y una destacada participación en el Mundial de Clubes. Guillermo Hoyos, director deportivo, asume el cargo interinamente.

El Inter Miami , equipo liderado por Lionel Messi , ha anunciado a través de sus plataformas digitales la salida de Javier Mascherano como entrenador, argumentando 'motivos personales'. El comunicado oficial del club, que refleja la tristeza y el agradecimiento ante la partida de una figura clave, incluye las palabras del propio Mascherano, quien expresó su profunda gratitud hacia la institución y todos sus miembros.

'Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami', declaró Mascherano en el comunicado difundido por el club. 'Ante todo, quiero agradecer al Club la confianza depositada en mí, a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables. También quiero agradecer a la afición y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos', añadió el ex futbolista.

La despedida de Mascherano evidencia un profundo respeto por la decisión del entrenador y resalta su impacto en la historia del club, asegurando que su legado perdurará. La importancia de Mascherano en la historia del Inter Miami es innegable, y su salida marca el fin de una era para el club, que ahora enfrenta el desafío de continuar su crecimiento sin su liderazgo.

'Javier siempre formará parte de la historia de este Club y ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF. No solo por ser pieza clave en logros inolvidables, como la conquista de la MLS Cup y la histórica actuación del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y trabajo diario al frente del equipo. Respetamos su decisión y le agradecemos profundamente todo lo que aportó, deseándole lo mejor en su futuro profesional y personal', señaló el comunicado del club.

La salida de Mascherano, aunque inesperada, deja un vacío en el cuerpo técnico, pero también abre una nueva etapa para el equipo, que deberá adaptarse a la nueva dirección. El club reconoce la influencia de Mascherano en el campo y fuera de él, destacando su dedicación y compromiso con el equipo y la afición. El futuro del Inter Miami sin Mascherano es incierto, pero la directiva confía en la capacidad de los jugadores y el personal técnico para mantener el rumbo y seguir cosechando éxitos.

El club ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo del fútbol en Estados Unidos y, a pesar de la partida de Mascherano, continúa trabajando para alcanzar sus objetivos. El impacto de Mascherano en el Inter Miami va más allá de los resultados en el campo; su liderazgo y su dedicación al club han dejado una huella indeleble en la afición y en la historia de la institución.

La partida del entrenador argentino ha generado diversas reacciones entre los aficionados y expertos, quienes reconocen su valiosa contribución al crecimiento del club. El equipo de Lionel Messi se enfrenta ahora a un nuevo desafío, pero se espera que la transición sea fluida y que el club mantenga su nivel de rendimiento.

En su primera temporada, Mascherano guió al Inter Miami a una de las campañas más exitosas en la historia del club, logrando la primera MLS Cup del club. Bajo su liderazgo, el equipo logró una temporada récord en 2025, anotando un total de 101 goles, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la MLS. Destacable fue también la participación del Inter Miami en el Mundial de Clubes 2025, donde avanzó a octavos de final después de vencer al Porto y empatar con Palmeiras. Además, alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y la final de la Leagues Cup.

Los logros obtenidos bajo la dirección de Mascherano demuestran su habilidad como entrenador y su capacidad para llevar al equipo al éxito. Su salida deja un legado de logros y enseñanzas que servirán de base para el futuro del club. La afición del Inter Miami agradece a Mascherano por los momentos de alegría y emoción que les brindó, y le desea lo mejor en sus futuros proyectos.

El ex capitán de la Selección Argentina deja Miami junto al cuerpo técnico que llegó con él en enero de 2024. El cordobés Guillermo Hoyos, que ejercía como director deportivo hasta ahora, asumirá el cargo de entrenador del primer equipo en los próximos partidos, lo que representa una transición importante para el club. La decisión de Mascherano de abandonar el cargo ha generado sorpresa, pero el club respeta sus motivos personales y le agradece su valiosa contribución al equipo.

La salida de Mascherano marca el final de una etapa exitosa en la historia del Inter Miami, pero también abre una nueva etapa llena de desafíos y oportunidades para el club.





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