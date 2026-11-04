Javier Faroni vende su participación en el Perugia por escándalo de fondos

Javier Faroni cede el 100% de las acciones del Perugia a un grupo local tras la investigación de desvíos de la AFA.

La etapa de Javier Faroni en el fútbol italiano ha concluido definitivamente. El club Perugia, que compete en la tercera división del calcio italiano, comunicó oficialmente que el empresario argentino ha vendido el 100 por ciento de las acciones del conjunto. Estas participaciones accionarias han pasado a manos de un grupo inversor local, cerrando así una breve y turbulenta era en la dirección del equipo.

Origen de la compra y rol de Juan Martín Molinari

La adquisición del club comenzó a gestarse en marzo de 2024 en las oficinas de Juan Martín Molinari. El empresario argentino afirmó disponer de un comprador ante dos intermediarios, quienes semanas después identificaron a Javier Faroni como la persona interesada. Simone Chiarella, otro participante clave en la trama, confirmó que inicialmente desconocían la identidad de Faroni y que Molinari lo presentaba como un hombre cercano a Jorge Tapia debido a contratos previos con la taquillera Deportick.

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La operación formal se concretó el 7 de septiembre de 2024 en la escribanía Biavati, ubicada en el centro de la ciudad de Perugia. Tras la firma, Javier Faroni inspeccionó las instalaciones y celebró el evento con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Inmediatamente después, se gestionó una reunión con la Federación Italiana de Fútbol a través del agente Pierpaolo Triulzi y del vendedor Massimiliano Santopadre.

Ejecución de fondos y investigación estadounidense

La situación cambió radicalmente tras las revelaciones sobre desvíos millonarios. El medio La Nación informó en enero que Javier Faroni transferió US$5,7 millones desde la cuenta de TourProdEnter a su propia firma Sports Next Gen Ltd. Estas operaciones se realizaron mediante 25 transferencias distribuidas entre enero y septiembre de 2025.

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Además de los fondos principales, la estructura financiera incluyó dos transferencias adicionales de US$250.000 dirigidas a Beagle Capital Management LLC, otra entidad vinculada a la trama. La Justicia de Estados Unidos abrió una investigación profunda, contactando a Beagle Capital Management para exigir información ante un gran jurado en Miami. Daniel Fridman, abogado de Juan Martín Molinari, aclaró que el requerimiento busca registros de terceros y no imputa directamente al empresario argentino.

Legado histórico y expectativas del club

El Perugia, fundado en 1905, tiene una trayectoria marcada por altibajos significativos. Disfrutó de trece temporadas en la Serie A, obtuvo el subcampeonato en 1978-1979 y ganó la Copa Intertoto de la UEFA en 2003. El club enfrentó crisis severas que llevaron a su disolución institucional en 2005 y 2010, descendiendo progresivamente hasta la tercera categoría.

La llegada de Javier Faroni y sus socios generó entusiasmo en la afición, conocida como tifosi, quienes esperaban ver al equipo de camiseta roja y pantalón blanco competir nuevamente contra gigantes como Juventus, Inter o Roma. Sin embargo, la presión jurídica y la controversia financiera alteraron drásticamente las perspectivas de renovación deportiva.

Transferencia a Arenacuri y salida del empresario

Ante el escándalo de los fondos de la AFA, Javier Faroni inició negociaciones para abandonar el club, realizando varios viajes a Italia durante este período. Finalmente, acordó la venta con Arenacuri, un grupo empresarial local que ya había intentado adquirir el equipo en 2024. El nuevo directorio expresó su agradecimiento por el compromiso mostrado durante los dos años al frente del club.

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Con esta transacción, Javier Faroni cierra su experiencia en Europa mientras enfrenta consecuencias legales en Argentina. El Perugia Calcio ahora tiene a nuevos dueños locales, quienes buscan estabilizar la institución y continuar con el sueño de retornar a la élite del fútbol italiano, dejando atrás la sombra de las investigaciones financieras internacionales.