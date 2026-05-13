Jason Collins, primer jugador homosexual en la NBA, fallece a los 47 años

El pívot estadounidense Jason Collins, que en 2013 se convirtió en el primer jugador en actividad en declararse homosexual en la NBA, falleció a los 47 años a causa de un cáncer.

El pívot estadounidense Jason Collins , que en 2013 se convirtió en el primer jugador en actividad en declararse homosexual en la NBA , murió a los 47 años a causa de un cáncer.

La noticia se conoció horas después de la muerte de Brandon Clarke, jugador canadiense de Memphis Grizzlies, a los 29 años, en lo que significó un día muy triste en la liga estadounidense.

"Nos rompe el corazón compartir que Jason Collins, nuestro amado esposo, hijo, hermano y tío, murió tras una valiente lucha contra el glioblastoma", anunció su familia en un comunicado distribuido por la NBA





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