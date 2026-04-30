Japan Airlines implementará robots humanoides para transportar equipaje en el Aeropuerto de Haneda

JAL introducirá robots para aliviar la escasez de mano de obra en el transporte de equipaje en Tokio, con pruebas piloto ya en marcha. La medida busca complementar el trabajo humano y mejorar la eficiencia en medio del aumento del turismo y la falta de trabajadores.

Japan Airlines (JAL) implementará robots humanoides para el transporte de equipaje en la pista del Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, a partir de mayo.

Este lunes se llevó a cabo la primera prueba piloto en la terminal, que atiende a más de 60 millones de pasajeros anuales. La medida busca mitigar la escasez crónica de mano de obra en Japón para estas labores. La aerolínea aclaró que los robots complementarán, no reemplazarán, a los empleados actuales, según informó The Guardian.

La iniciativa, promovida por JAL y Japan Airlines GMO Internet Group, pretende aliviar la carga laboral en medio del crecimiento del turismo y las proyecciones de una mayor escasez de trabajadores. El proyecto concluirá en 2028. Los robots, fabricados por la empresa china Unitree Robotics, miden 1,3 metros y operan de forma continua durante dos o tres horas.

Además, se planea usarlos para limpiar cabinas de aviones. En la demostración del lunes, se vio a una unidad empujando carga sobre una cinta transportadora junto a un avión, imágenes que se viralizaron en redes sociales. Yoshiteru Suzuki, presidente de JAL Ground Service, destacó que los robots reducirán la carga física de los empleados, aunque tareas clave como la seguridad seguirán a cargo de humanos.

Tomohiro Uchida, de GMO AI and Robotics, añadió que, pese a la automatización aparente en aeropuertos, las operaciones internas dependen aún de mano de obra humana, enfrentando una grave escasez. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, más de siete millones de personas visitaron el país en los primeros dos meses de 2026, tras un récord de 42,7 millones en 2025, a pesar del descenso de turistas chinos por tensiones diplomáticas.

Japón necesitará más de 6,5 millones de trabajadores extranjeros en 2040 para alcanzar sus metas de crecimiento, debido al declive de la fuerza laboral nacional. Aunque la población extranjera ha crecido, el gobierno enfrenta presiones para controlar la inmigración





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robots Humanoides Japan Airlines Aeropuerto De Haneda Escasez De Mano De Obra Turismo En Japón

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sony presenta un robot capaz de vencer a jugadores profesionales de tenis de mesaEl robot, que consiste en un brazo robótico sosteniendo una raqueta de ping pong e impulsado por IA, es el primero de su tipo en vencer a jugadores profesionales de este deporte

Read more »

Destino Turquía: el golf asiático desembarca en la “Costa Turquesa” y rodeada de lujoDesde el jueves se disputará el Turkish Airlines Open, correspondiente al DP Word; Andrés Gallegos es el único argentino

Read more »

Detuvieron a una mujer trans acusada de haber matado a su pareja e incendiado el departamentoEl cuerpo de Pedro Federico Arhancet, de 76 años, fue descubierto por los bomberos en Colegiales. La ahora detenida se había mudado el día anterior.

Read more »

Robots humanoides trabajarán en el Aeropuerto de Haneda desde 2026 para mover equipajeDesde mayo de 2026, el Aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda probará robots humanoides para manipular equipaje y carga junto al personal de pista. La iniciativa, liderada por Japan Airlines y GMO Internet Group, busca reducir la carga física de los trabajadores en un contexto de alta demanda turística y escasez de mano de obra. Los robots, desarrollados por Unitree, no reemplazarán funciones críticas de seguridad y se evaluará su rendimiento hasta 2028.

Read more »

Detuvieron a 22 monjes budistas con más de 100 kilos de cannabis en un aeropuerto de Sri LankaLos religiosos volvían de Tailandia con valijas repletas de droga; quedaron detenidos en prisión preventiva

Read more »

Andrés Gallegos y su aventura en Turquía: “En el golf tenés que aprender a convivir con los temblores del cuerpo”Antes del debut en el Turkish Airlines Open, el lobense de 30 años relata los desafíos para mantener la tarjeta en el segundo mejor circuito del mundo

Read more »