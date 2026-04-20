Japón bajo alerta: Terremoto de magnitud 7,4 activa evacuaciones masivas por riesgo de tsunami

Un violento sismo frente a las costas de Iwate desencadenó alertas de tsunami en el norte de Japón, forzando la evacuación inmediata de zonas costeras ante el riesgo de olas peligrosas.

Un potente terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes la región norte de Japón , provocando la activación inmediata de una alerta de tsunami de gran escala que forzó la evacuación urgente de miles de ciudadanos en las zonas costeras y ribereñas de diversas prefecturas del noreste nipón. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió un aviso de máxima prioridad ante la posibilidad de que olas de hasta tres metros de altura impactaran contra el litoral.

El fenómeno telúrico tuvo lugar a las 16:53 hora local, con un epicentro ubicado en las profundidades del océano Pacífico, frente a las costas de Iwate. La escasa profundidad del sismo, situada a tan solo diez kilómetros bajo el lecho marino, resultó determinante para la amplificación de sus efectos en superficie. La onda expansiva se sintió con una intensidad notable incluso en Tokio, ciudad situada a cientos de kilómetros, donde los rascacielos oscilaron de manera visible, generando escenas de gran preocupación entre la población urbana. La escala de intensidad sísmica japonesa registró un nivel de 5 superior, lo cual representa una magnitud lo suficientemente elevada como para entorpecer el desplazamiento de las personas y provocar el colapso de infraestructuras vulnerables, como muros de bloques de hormigón sin refuerzos metálicos. Las autoridades pusieron especial foco en las prefecturas de Iwate, Aomori y Hokkaido, catalogándolas como las zonas de mayor riesgo donde se anticipaba el impacto del oleaje más severo. La red de alerta se extendió rápidamente a Miyagi y Fukushima, territorios que todavía mantienen vivo el recuerdo de tragedias sísmicas pasadas. El mensaje de las autoridades fue tajante y urgente: se instó a los residentes a abandonar sus hogares y trasladarse a terrenos elevados o edificios de evacuación designados sin titubear, bajo la premisa de priorizar la integridad física sobre cualquier pertenencia material en un momento de crisis crítica. Cerca de cuarenta minutos después de la primera sacudida, se confirmó el primer impacto en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, donde una ola de 80 centímetros golpeó la estructura portuaria. Aunque la altura registrada fue considerablemente menor a la estimación inicial de tres metros, la llegada del agua confirmó la necesidad imperativa de mantener los protocolos de seguridad activados. Imágenes transmitidas por la cadena nacional NHK evidenciaron el éxodo de embarcaciones pesqueras desde el puerto de Hachinohe, en Hokkaido, cuyos capitanes intentaron ganar profundidad en alta mar para minimizar daños. A pesar de que los primeros reportes visuales de las cámaras de seguridad no revelaron daños estructurales masivos en los puertos de Iwate, el Gobierno japonés ha reiterado que el peligro persiste y que la vigilancia debe ser absoluta. La población permanece en estado de alerta máxima mientras los equipos de rescate y los expertos analizan el potencial de nuevas réplicas que podrían complicar la situación en las próximas horas, manteniendo vivo un protocolo de evacuación que se considera ejemplar a nivel mundial ante la constante amenaza telúrica que define la geografía del archipiélago japonés





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