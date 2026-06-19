Jan De Nul y Servimagnus ganan la licitación de la Hidrovía argentina por 25 años

El gobierno adjudicó la Hidrovía a la draga belga Jan De Nul y a la empresa nacional Servimagnus tras un proceso sin impugnaciones. La concesión de 25 años promete reducir costos logísticos y modernizar la principal ruta fluvial del país, por donde sale el 80% de las exportaciones.

El Gobierno confirmó que la empresa belga Jan De Nul , encargada del mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) durante 30 años, ganó la licitación de la Hidrovía y mantendrá el contrato por 25 años junto a la firma argentina Servimagnus .

La adjudicación, formalizada mediante el acto administrativo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), cerró la mayor licitación de la administración de Javier Milei sin registrarse impugnaciones. La VNT concentra el mayor movimiento logístico portuario del país, con unas sesenta terminales y la salida del 80% de las exportaciones argentinas.

Según informó el Ministerio de Economía, la nueva concesión generará una baja del 13,5% en los costos logísticos y se proyecta un crecimiento acumulado del tráfico internacional del 38,1% y del cabotaje del 28,2% en 25 años. La facturación anual promedio de la adjudicataria se estima en 628,2 millones de dólares, con un total de 15.707 millones al finalizar la concesión. El contrato, que se firmará en un máximo de 30 días, incluye obras de profundización y modernización tecnológica.

La Anpyn destacó que el concesionario deberá realizar las mayores inversiones en los primeros siete años, comenzando a recuperar la inversión entre los años 8 y 15 y a obtener ganancias a partir del año 16. Cada pie adicional de profundización permitirá cargar aproximadamente 2.200 toneladas más. Previo a la adjudicación, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales habían solicitado al ministro Caputo priorizar la conclusión del proceso.

La concesión, lanzada el 19 de diciembre de 2025, tendrá una duración de 25 años con posibilidad de prórroga de hasta cinco años. El adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico y obtendrá autorización previa para cualquier cambio de control, aunque la transferencia de acciones sin cambio de control estará permitida





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