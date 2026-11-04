James Talarico vence a Ken Paxton en Texas en histórica victoria demócrata

James Talarico derrotó a Ken Paxton en Texas, poniendo fin a 30 años sin victorias estatales demócratas y frenando la inversión de Elon Musk.

James Talarico, un candidato demócrata de 37 años, logró una victoria histórica en el Senado de Estados Unidos en Texas, derrotando al republicano Ken Paxton y rompiendo una racha de más de tres décadas sin triunfos electorales de su partido en el estado. Con el 67 por ciento de los votos escrutados, Talarico se impuso con una ventaja superior a 1.4 millones de sufragios, obteniendo el 59.2 por ciento de los votos frente al 39.2 por ciento de su adversario.

Victoria rompe dominio republicano en Texas

El resultado representa un punto de inflexión político sin precedentes en un territorio donde ningún candidato demócrata había ganado un cargo de alcance estatal desde 1994. La derrota de Paxton también constituye un revés directo para Donald Trump y Elon Musk, quien invirtió más de 200 millones de dólares en una campaña masiva para evitar el triunfo de Talarico. Este cambio de tendencia contrasta con la victoria de Trump en el estado durante las elecciones presidenciales de 2024, donde se impuso por casi 14 puntos porcentuales.

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Inversión millonaria de Elon Musk no basta

La contienda se convirtió en la elección no presidencial más costosa en la historia del país, con gastos que superaron los 573 millones de dólares. Elon Musk, cuyo empresa SpaceX tiene sede en Texas, destinó al menos 212 millones de dólares exclusivamente para respaldar a Paxton, según un análisis de The New York Times. En total, el magnate desembolsó cerca de 500 millones de dólares durante las elecciones de medio término, una de las contribuciones individuales más grandes del ciclo electoral, pero los fondos no lograron revertir la tendencia.

Estrategia de campaña de James Talarico

Talarico construyó su carrera política sobre un perfil poco convencional, habiendo trabajado como maestro de escuela pública y cursado estudios en un seminario presbiteriano. Lejos de ocultar sus raíces, convirtió las referencias religiosas en un componente central de su discurso, combinando la defensa de valores cristianos con críticas a la concentración de riqueza. Su mensaje apeló a independientes y republicanos moderados descontentos, argumentando que la política texana estaba capturada por una élite de grandes donantes mientras las familias enfrentaban dificultades con alimentos y vivienda.

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Financiamiento y posición de Ken Paxton

Ken Paxton, fiscal general de Texas, era una figura controvertida del Partido Republicano, conocido por sus batallas judiciales contra administraciones demócratas y por haber sido absuelto en un juicio político impulsado por legisladores de su propio partido. Durante la campaña, el demócrata utilizó las controversias personales de Paxton y su apoyo a la ala más conservadora como ejes centrales. A pesar de recibir al menos 168 millones de dólares canalizados a través del Senate Leadership Fund, Paxton no pudo neutralizar el mensaje de Talarico sobre la influencia del dinero en la política.

Recaudación y perspectivas futuras del Partido Demócrata

Paradójicamente, Talarico logró una recaudación extraordinaria de alrededor de 155 millones de dólares, superando ampliamente los 40 millones de su adversario y demostrando la capacidad de movilizar fondos sin depender de la misma estructura de super PACs. Este éxito marca un cambio significativo para el movimiento MAGA en su intento por conservar el control de Texas y establece un nuevo precedente en la estrategia electoral demócrata ante los desafíos futuros en estados tradicionalmente republicanos.