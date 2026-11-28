La banda indie argentina Jaime Sin Tierra participará del Primavera Sound 2024 en Buenos Aires el 28 de noviembre. Además, tocará en shows exclusivos en Deseo Club y Montevideo este mes de diciembre.

El grupo veterano Jaime Sin Tierra se incorporará a la programación del festival Primavera Sound que se realizará en Buenos Aires. La banda confirmada actuará el sábado 28 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires durante la jornada inaugural del evento musical porteño.

Los integrantes se presentarán específicamente en el escenario Barcelona, bajo el nombre artístico Nobody is Nobody, a las 19 horas. Esta aparición representa una oportunidad clave para que el público asista a un conjunto fundacional del indie local en un contexto de gran visibilidad internacional y atención mediática.

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Plan de presentaciones en clubes de Buenos Aires y Montevideo

Además de su participación en el festival masivo, la agrupación ofrecerá dos presentaciones exclusivas para quienes prefieren un entorno más íntimo. El jueves 3 de diciembre tocarán en el local Deseo Club a las 20 horas como un sideshow específico del encuentro musical. Posteriormente, cruzarán la frontera el miércoles 9 de diciembre para presentarse en Montevideo, completando así su agenda de reactivación escénica inmediata.

Estos tres compromisos constituyen lo que la banda realizará públicamente hasta el momento. El cuarteto aún está evaluando si mantendrá su regreso a los escenarios de manera permanente, dado que han transcurrido ocho años desde su última resurrección oficial en 2018.

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Origen de la participación y posición sobre un nuevo disco

Nicolás Kramer, cantante y guitarrista de Jaime Sin Tierra, junto a Sebastián Kramer, Juan Stewart y Javier Diz, explica que la reunión no fue planeada inicialmente. El grupo se veía ocasionalmente en shows de proyectos paralelos y no contemplaba volver a reunirse formalmente.

La organización del festival contactó al grupo primero para una edición de 2024 que finalmente no se concretó, mencionando incluso la posibilidad de que actuara la banda My Bloody Valentine. Cuando se confirmó la realización del evento para este año, la invitación se renovó y la banda aceptó ocupar el espacio reservado para proyectos en hibernación.

Los músicos dejan claro que no hay intención de forzar la continuidad del proyecto más allá de estos shows. A diferencia de grupos como Stereolab, quienes lograron un regreso con nuevo material, Jaime Sin Tierra no ha compuesto canciones nuevas ni se ha planteado la grabación de otro álbum de estudio en esta instancia.

Recepción del público y evolución del sonido indie

La banda ha notado una sorpresa significativa por la afluencia de nueva audiencia y seguidores más jóvenes. El álbum Autochocador, publicado en 2000 y reeditado este año en vinilo por la disquera española Sonido Muchacho, sigue teniendo un impacto fuerte en el público actual.

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Nicolás Kramer describe ese material como lejano a su identidad actual, comparándolo con una estampita del pasado, pero reconoce que resuena con las nuevas generaciones. También señala que la estética sonora del pasado, limitada por la tecnología de portaestudio de los años noventa, ha sido reemplazada por la facilidad de grabación doméstica moderna.