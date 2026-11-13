Jagger Herrera: El joven futbolista de Boca que viralizó tuits con famosos

Jagger Herrera, jugador de Boca Juniors bajo Rodolfo Arruabarrena, se hizo viral por responder a hinchas con frases sobre jugar semifinales y el Torneo Clausura.

Jagger Herrera, futbolista que tenía entre 16 y 17 años, se posicionó como uno de los grandes revelaciones del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Este joven jugador logró ganarse el puesto como titular indiscutible, un rol que resultó clave para la obtención del Torneo Clausura por parte del club de la Ribera. Sin embargo, su impacto en la cultura popular no se limitó al campo de juego.

Respostas virais en tiempos de semifinal

Entre los mensajes que se popularizaron ampliamente en redes sociales se encuentra una respuesta irónica y directa. Cuando un hincha del Millonario le escribió durante el día en que el cuadro de la Ribera jugaba una instancia de la Copa Argentina ante Estudiantes, Jagger le contestó: "Después te respondo, estoy jugando una semifinal". Esta frase capturó la esencia de su prioridad deportiva y su juventud.

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Ironía ante críticas al técnico

La viralidad también alcanzó otro de sus famosos tuits en relación con las expectativas del equipo. Jagger respondió irónicamente a otro seguidor que aseguraba que los iban a golear durante el ciclo de Martín Demichelis. Esta interacción resaltó la confianza del joven jugador en la dirigencia técnica y su capacidad para manejar la presión mediática con humor.

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Regulación externa en el fútbol juvenil

El contexto de su juventud trajo aparejadas ciertas dinámicas con su entorno formativo. Herrera mencionó que "en su momento se me había viralizado un tuit, le había llegado a los profes de Inferiores que me habían corregido y lo borré". Esta anécdota ilustra la supervisión que reciben los jóvenes talentos en las divisiones inferiores.

Mensaje sobre la afición boquense

A pesar de las correcciones, el vínculo con la hinchada se mantuvo fuerte. Otra de las publicaciones virales de Jagger Herrera fue la pregunta: "¿Cómo no vas a ser hincha de Boca?". Este mensaje reflejó su identificación con el club y su orgullo por vestir la camiseta, consolidando su imagen como un líder joven dentro del vestuario y la comunidad.