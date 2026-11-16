Jadson Viera prepara a Independiente ante Argentinos Juniors

El técnico de Independiente, Jadson Viera, analizó la clasificación a octavos y la proximidad de las elecciones. El equipo visita a Argentinos Juniors el 21 de noviembre.

Jadson Viera, entrenador de Independiente, ha expresado su ilusión de cara al partido de octavos de final del Torneo Clausura contra Argentinos Juniors. El técnico del club rojo reconoció que, aunque el equipo viene de momentos positivos, el contexto institucional en el que se encuentra el club es un factor difícil de ignorar.

Clasificación asegurada con victoria agónica

Independiente aseguró su lugar en la siguiente ronda tras vencer por 2-1 a Deportivo Riestra. Mateo Pérez Curci abrió el marcador para el equipo de Avellaneda, y Alexander Díaz igualó después. Felipe Tempone cerró la victoria con un gol agónico, logrando así el sexto puesto en la Zona B.

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Viera destacó que la clasificación fue crucial para el equipo. Aunque buscaban sumar más puntos, lograr avanzar a los playoffs fue un objetivo importante alcanzado gracias a la victoria contundente. El entrenador ya comenzó a trabajar en la preparación del próximo cruce importante.

Contexto institucional y elecciones presidenciales

El técnico no esquivó la pregunta sobre el clima electoral que atraviesa la institución. Las elecciones presidenciales están programadas para el domingo 13 de diciembre. Este proceso determinará quiénes formarán parte de la Comisión Directiva que sucederá a la gestión de Néstor Grindetti.

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La dirección saliente permanecerá en el cargo durante los próximos cuatro años según lo establecido por el reglamento. Viera señaló que el tema electoral es difícil de evitar en medio de la preparación deportiva. El club debe equilibrar la competencia con los cambios internos.

Desafío en La Paternal el sábado 21 de noviembre

Independiente visitará a Argentinos Juniors el sábado 21 de noviembre. El partido se jugará en La Paternal con un inicio a las 17. El ganador de este enfrentamiento avanzará directamente a los cuartos de final del torneo.

El Rojo busca prolongar su participación en el certamen. El equipo debe enfocarse en el rendimiento deportivo para superar este obstáculo. La preparación técnica es la prioridad ahora para los dirigidos de Jadson Viera.