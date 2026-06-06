Ivana Figueiras se defiende de acusaciones de su exnovio y su actual pareja

La modelo Ivana Figueiras se defendió de acusaciones de su exnovio Tomás Guarracino y su actual pareja Natalie Pietra. Figueiras aseguró que la grabación de la discusión no es reciente y corresponde al año pasado.

La modelo Ivana Figueiras se defendió de acusaciones de su exnovio Tomás Guarracino y su actual pareja Natalie Pietra . Figueiras aseguró que la grabación de la discusión no es reciente y corresponde al año pasado.

La modelo relató que todo comenzó cuando su hija llegó del colegio y le contó que el padre la había grabado antes de dormir preguntándole si 'bancaba' a su novia. Se empiezan a pelear a los gritos, levantan a mi hija a la madrugada y esta chica la lleva a la cocina para preguntarle gritando por qué no la quería. Me dijo que era una loca por estar hablando en esas condiciones frente a mi hija.

Con la voz quebrada, Figueiras fue contundente sobre el rol de su ex: 'Estoy muy mal y pasé un día horrible. Se nota por donde viene la mano, yo no estoy lucrando con esto. Sé que es circo para el afuera, pero para mí es mi hija'. La modelo también recordó cómo fue su vínculo con Guarracino: 'Soy madre soltera desde que me separé y lo puede ver todo el mundo.

Él no tenía ni casa, estaba boyando por todos lados y yo lo banqué. Cuando me separé me decía que se iba a matar y me perseguía con el auto. Desde que la conoció se metió en una oscuridad tremenda'. La pareja de Darío Cvitanich contó que tuvo un reciente intercambio con Guarracino: 'Hoy le escribí para preguntarle qué era esto y me dijo: 'El problema no es mío, es entre ustedes dos''.

'Natalie Pietra es la actual pareja de Tomás Guarracino, exnovio y padre de la hija de Ivana Figueiras. Tambieén anticipó que llevará el conflicto a la Justicia: 'No quiero seguir escuchando cosas de ella. Obviamente Esto se terminó y no vuelvo a hablar nunca más en mi vida', cerró





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