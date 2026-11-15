Iván Genez, positivo en alcoholemia tras accidente en Paraná

El defensor cedido en Patronato tuvo un siniestro vial en Paraná con 1,99g de alcohol. Detallan los detalles del choque y la reacción del futbolista.

El futbolista Iván Genez, quien se encuentra cedido en préstamo deportivo en el Club Atlético Patronato de la ciudad de Paraná, protagonizó un siniestro vial de gravedad durante la mañana del sábado en la provincia de Entre Ríos. El jugador embistió con su vehículo particular a un motociclista, abandonó inicialmente la escena y, tras ser persuadido por un testigo presencial, regresó para enfrentar el control de alcoholemia.

Detalles del siniestro vial en Paraná

El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:15 en la intersección de las calles Panamá y Bertozzi, en el casco urbano de Paraná. Según las investigaciones iniciales de la policía, Genez conducía un automóvil Peugeot 208 de color negro, acompañado en el asiento del copiloto por un joven de 22 años. El defensor colisionó por la parte posterior con una motocicleta Motomel Skua de 150 cc.

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La fuerza del impacto provocó que la motocicleta fuera proyectada varios metros sobre la vía pública. El conductor de la moto, un hombre mayor de 50 años, quedó tendido en el asfalto tras una caída violenta. Afortunadamente, la evaluación médica inicial confirmó que las lesiones sufridas eran leves, limitándose a escoriaciones en un brazo y dolor en la cintura y espalda.

Actuación posterior y pruebas de alcoholemia

Tras el choque, el futbolista continuó su marcha por la calle Panamá, doblando posteriormente por la avenida Mendoza, sin ofrecer auxilio a la víctima ni detenerse en el lugar. Este comportamiento llamó la atención de otro motociclista que presenciaba la secuencia y que persiguió al automóvil hasta lograr que Genez retornara al sitio del accidente minutos después de la colisión.

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Una vez que el jugador volvió con el personal de tránsito de Paraná, se le practicó la prueba de alcoholemia correspondiente. El resultado arrojó un nivel de alcohol en sangre de 1,99 gramos por litro, superando ampliamente los límites legales permitidos. Ante este resultado, los agentes policiales iniciaron los procedimientos administrativos y legales pertinentes.

Consecuencias legales y estado de la víctima

Como consecuencia inmediata del procedimiento policial, los agentes labraron las actas de infracción correspondientes a la conducción en estado de ebriedad. Se procedió a la retención del automóvil Peugeot 208 utilizado durante el siniestro, así como al decomiso de la licencia de conducir de Iván Genez, quien deberá enfrentar el proceso judicial que corresponda.

La víctima del accidente, el motociclista de más de 50 años, fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná para su evaluación médica completa. El jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, detalló que el hombre presentaba dolores en la cintura y la espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos, pero que finalmente recibió el alta médica sin complicaciones mayores tras ser dado de alta.