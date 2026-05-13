Italia ofrece vivienda y trabajo a jóvenes en Santo Stefano di Sessanio para recuperar la economía local

La iniciativa, dirigida principalmente a personas de entre 18 y 40 años, ofrece viviendas en alquiler a precios simbólicos, ayuda económica mensual para facilitar la instalación, subsidios destinados a quienes quieran abrir un negocio o desarrollar un emprendimiento en el pueblo y la posibilidad de desarrollar actividades vinculadas al turismo y la cultura local. Según trascendió, los nuevos residentes podrían recibir hasta 8.000 euros anuales durante tres años, además de un aporte único de hasta 20.000 euros para iniciar una actividad económica. En total, la asistencia económica podría alcanzar los 44.000 euros, aunque el acceso al dinero depende del cumplimiento de determinadas condiciones relacionadas con la residencia permanente y el proyecto laboral presentado.

Un pueblo de Italia con solo 115 habitantes ofrece casa y trabajo para personas de entre 18 y 40, con el objetivo de recuperar la economía local.

Se trata de Santo Stefano di Sessanio, una localidad ubicada dentro del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga, a unos 1300 metros de altura y rodeada de paisajes montañosos que la convirtieron en uno de los rincones más pintorescos de la región de Abruzzo. La propuesta no apunta al turismo temporal ni a quienes buscan pasar unos días de descanso, sino a personas dispuestas a instalarse de manera estable y convertirse en parte de la comunidad





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