La selección italiana busca reconciliarse con su público y prepararse para el Mundial 2030 después del fracaso en la clasificación para el Mundial de 2026.

Italia comienza su reconstrucción tras el fracaso en la clasificación para el Mundial . La selección italiana jugará un amistoso este miércoles, sin técnico a la vista, en un estadio con capacidad para poco más de 10.000 espectadores.

El entrenador interino, Silvio Baldini, ha seleccionado un equipo con un promedio de edad de apenas 20 años y 6 meses, con muchos jóvenes que buscan representar a su país en el futuro. Entre los jugadores destacados se encuentran Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli y Francesco Pio Esposito, así como los nuevos talentos como Luigi Cherubini y Luca Koleosho. El equipo de Italia busca reconciliarse con su público después del duro golpe del 31 de marzo ante Bosnia.

La reconstrucción de la selección italiana está en marcha, con la esperanza de que un nuevo técnico sea elegido en las elecciones del 22 de junio. El equipo de Italia jugará dos amistosos, uno este miércoles y otro el domingo contra Creta, antes de comenzar a trabajar en serio en su preparación para el Mundial 2030. El futuro de la selección italiana está en este grupo de jóvenes, que buscan hacer historia en el fútbol italiano





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