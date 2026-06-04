Israel y Líbano acuerdan un cese al fuego condicionado y avanzan hacia zonas controladas por el ejército libanés

Las delegaciones de Israel y Líbano, reunidas en Washington bajo la mediación de Estados Unidos, alcanzaron un acuerdo para implementar un alto el fuego condicionado al cese total de los ataques de Hezbolá y a la evacuación de sus operativos del sur del Líbano. Además, se avanzará en la creación de zonas piloto controladas exclusivamente por las Fuerzas Armadas libanesas, como paso hacia un acuerdo integral de paz y seguridad. Este proceso, que supone el contacto de más alto nivel entre ambos países, enfrenta desafíos como la oposición de Hezbolá y la tensión adicional en la región por el estancamiento de las conversaciones entre Israel y Hamas en Gaza, así como por las negociaciones con Irán.

Los gobiernos de Israel y Líbano , con la mediación de Estados Unidos , llegaron a un acuerdo para implementar un cese al fuego condicionado y continuar las conversaciones hacia un alto el fuego definitivo a partir de la semana del 22 de junio.

Según una declaración conjunta emitida tras reuniones celebradas este martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado en Washington, el alto el fuego está condicionado al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos sus operativos del sur del Líbano. Ambas partes, representadas por los embajadores en Estados Unidos, Yechiel Leiter por Israel y Nada Hamadeh por Líbano, acordaron avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, lo que permitirá, según el texto, avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad.

Este proceso supone el contacto de más alto nivel entre Israel y Líbano en décadas y refleja un esfuerzo coordinado por desescalar la tensión en la frontera, que se ha intensificado tras la campaña militar israelí en el sur del Líbano y los ataques recíprocos con Hezbolá. La declaración subraya que el futuro de las relaciones entre Israel y Líbano debe ser decidido por ambos gobiernos soberanos, rechazando cualquier intento, por parte de un Estado o de un actor no estatal, de tomar como rehén el futuro del Líbano, en una referencia implícita a Irán, señalado de apoyar al grupo proiraní Hezbolá.

Este anuncio se produce en un contexto regional complejo, donde las conversaciones para aplicar el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza se han estancado. Hamas pospuso hasta el domingo una nueva serie de conversaciones en Egipto, calificándolas de carentes de sentido en medio de una atmósfera de desconfianza y debido a la falta de avances en la segunda fase del acuerdo, que preveía el desarme de Hamas y una retirada gradual del ejército israelí.

Las consultivas entre facciones palestinas y mediadores de Egipto, Turquía y Catar comenzarían el sábado en El Cairo, antes de los encuentros principales el domingo. Paralelamente, la tensión en Oriente Medio se mantiene elevada por las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear.

El expresidente Donald Trump afirmó que las conversaciones con Irán podrían concluir este fin de semana, aunque también confirmó que llamó "jodidamente loco" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y sostuvo que Israel complica las negociaciones con Teherán. Esta declaración añade un elemento de incertidumbre a la dinámica regional, mientras que en el terreno se han registrado ataques aéreos israelíes contra objetivos en el sur del Líbano, como la ciudad de Tiro, y funerales de civiles libaneses fallecidos en bombardeos, lo que ilustra la fragilidad de la situación humanitaria.

El acuerdo entre Israel y Líbano, aunque embrionario, representa un intento por estabilizar una de las fronteras más volátiles de la región, pero su éxito dependerá de la implementación efectiva de las zonas piloto y de la capacidad de las fuerzas libanesas para controlar el territorio sin interferencias de Hezbolá, que hasta ahora ha rechazado las negociaciones y ha prometido continuar sus ataques mientras Israel mantenga su presencia militar. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, consciente de que una desescalada sostenible en el norte podría aliviar la presión sobre Israel y permitirle concentrarse en otros frentes, aunque el estancamiento en Gaza y la dimensión iraní complican cualquier panorama optimista





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