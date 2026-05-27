Israel elimina a Mohamed Odeh, comandante del ala militar de Hamás en Gaza

Las fuerzas israelíes abatieron a Mohamed Odeh, jefe del ala militar número cuatro de Hamás, en un bombardeo selectivo en Gaza. Odeh, responsable de ataques del 7 de octubre, murió junto a su familia. Israel reafirma su promesa de eliminar a todos los responsables de la masacre.

Las fuerzas de seguridad israelíes han abatido a Mohamed Odeh , comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza , según informaron fuentes oficiales israelíes.

Odeh fue eliminado en un bombardeo selectivo, días después de haber sucedido en el cargo a su antecesor, Izz al Din al Haddad, quien murió en un ataque similar el 15 de mayo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmaron la operación y señalaron que Odeh era responsable de numerosos crímenes contra civiles y soldados israelíes durante la masacre del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la actual guerra en la región.

En la red social X, el ministro de Defensa afirmó: "Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren". El ataque, que ocurrió en el centro de la Franja, también causó la muerte de siete personas más, entre ellas la esposa de Odeh, conocida como Umm Amro, sus hijos Yasser y Yahya, su hija Yamila, y dos personas no identificadas.

La muerte de Odeh se produce en un momento de escalada de la violencia israelí contra Gaza, a pesar de un alto el fuego parcial que ha estado en vigor desde octubre pasado. Desde entonces, más de 900 palestinos han muerto en el enclave, según el Ministerio de Sanidad gazatí, debido a bombardeos israelíes esporádicos y ataques con drones contra la población que permanece en la zona.

Israel mantiene un control militar sobre gran parte de la Franja, pero ha intensificado los ataques aéreos en el 40 % del territorio donde aún se hacinan unos 2,1 millones de personas. Además, el gobierno israelí ha prometido continuar con la campaña de eliminación de los líderes de Hamás implicados en los ataques del 7 de octubre.

El historial reciente incluye la muerte de Mohamed Deif, jefe militar de Hamás, en julio de 2024, y la de su sucesor, Mohamed Sinwar, en mayo de 2025. La ofensiva israelí ha sido condenada por organizaciones internacionales de derechos humanos, que denuncian violaciones del derecho internacional humanitario.

Sin embargo, Israel defiende sus acciones como necesarias para garantizar su seguridad y prevenir futuros atentados. La situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose, con escasez de alimentos, agua y medicinas, y la comunidad internacional ha hecho llamados reiterados a un cese al fuego permanente que ponga fin al derramamiento de sangre.

La muerte de Odeh, considerado un alto mando operativo, representa un nuevo golpe a la estructura militar de Hamás, pero analistas advierten que el grupo podría reorganizarse rápidamente y que la violencia podría recrudecerse. Mientras tanto, la población civil continúa siendo la principal víctima del conflicto, con cientos de familias desplazadas y miles de vidas perdidas.

En otras noticias, Corea del Norte anunció pruebas de misiles balísticos y de crucero con inteligencia artificial, y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó a Evo Morales como "un enfermo embrutecido por el poder" en medio de tensiones políticas. Sin embargo, el foco principal sigue siendo la escalada en Gaza, donde la comunidad internacional urge a las partes a retomar las negociaciones de paz





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