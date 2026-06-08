El fuego cruzado implica los primeros disparos entre los beligerantes desde la tregua alcanzada por Estados Unidos; tras varias horas de crisis, ambas partes habrían acordado un nuevo cese. Manifestantes iraníes afines al gobierno agitan banderas de Irán y de Hezbollah, en Teherán, el 7 de junio de 2026, ha sacudido la economía mundial, ha impulsado los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Los funcionarios, un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo cuyo cierre fue la razón principal por la que los precios mundiales del combustible se dispararon. Con poco progreso aparente en las conversaciones de paz, Israel e Irán intercambiando fuego y los hutíes uniéndose a los combates, que en cualquier momento desde el alto el fuego.

Israel e Irán prometen una desescalada, pero los últimos ataques hacen temer una nueva guerra regional en Medio Oriente . El fuego cruzado implica los primeros disparos entre los beligerantes desde la tregua alcanzada por Estados Unidos ; tras varias horas de crisis, ambas partes habrían acordado un nuevo cese.

Manifestantes iraníes afines al gobierno agitan banderas de Irán y de Hezbollah, en Teherán, el 7 de junio de 2026, ha sacudido la economía mundial, ha impulsado los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Los funcionarios, un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo cuyo cierre fue la razón principal por la que los precios mundiales del combustible se dispararon.

Con poco progreso aparente en las conversaciones de paz, Israel e Irán intercambiando fuego y los hutíes uniéndose a los combates, que en cualquier momento desde el alto el fuego. Una mujer agita una bandera iraní frente a retratos del líderes iraníes durante una manifestación oficialista en Teherán, el 7 de junio de 2026.

Más de 18 horas después del inicio de la escalada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que Israel está listo para defenderse de los ataques de Irán, mientras que el mando conjunto del Ejército iraní ha advertido que tomará represalias si Israel o sus partidarios llevan a cabo cualquier otra





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